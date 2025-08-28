Preminuo akademik Svetozar Musić

Akademik Musić bio je član Vijeća za nuklearnu sigurnost Hrvatskog sabora i član Povjerenstva za nuklearnu elektranu Krško. Bio je član Izbornog tijela područja kemije od 1983. do 2011. te kraće vrijeme pomoćnik ravnatelja Instituta Ruđer Bošković. Bio je koordinator programa Novi funkcionalni materijali, kao jednog od najvećih znanstveno-istraživačkih programa u Hrvatskoj, a na kojem su sudjelovali brojni istraživači Institut Ruđer Bošković, Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Također je bio ekspert za znanost o materijalima i sintetičku kemiju pri Europskom istraživačkom vijeću (EU).