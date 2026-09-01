Preminuo novinar Luka Mitrović

Luka Mitrović rođen je 1937. godine. Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti 1966. godine, a završio je i dvogodišnju TV novinarsku školu. Novinarsku karijeru započeo je još ranije, kao urednik mjesečnika "Suvremena tehnika", na čijem je uredničkom mjestu bio od 1959. do 1963. godine. Surađivao je i u "Privrednom vjesniku" te drugim novinama.