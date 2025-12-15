Prevozeći migrante bježao suprotnim smjerom na Dalmatini

Policija je u ponedjeljak na Dalmatini, dijelu autoceste A1, zaustavila vozilo čiji je vozač pokušao pobjeći prevozeći migrante, pri čemu je ušao na autocestu i nastavio vožnju u suprotnom smjeru.
Oglas
U vozilu se nalazio veći broj stranih državljana koji su nezakonito ušli u Hrvatsku, a sve osobe zatečene u vozilu dovedene su u službene prostorije Postaje granične policije Trilj.
Kako je izvijestila PU splitsko-dalmatinska, postupanje je provedeno zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma.
Prema prvim informacijama s terena, u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, a kriminalističko istraživanje je u tijeku, kažu u policiji.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas