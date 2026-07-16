STRAŠNE BROJKE
Prijatelji životinja upozoravaju: Godišnje se napusti 10.000 ljubimaca, a najgore je tijekom ljeta
U Hrvatskoj se svake godine napusti više od 10.000 pasa i mačaka, a najveći porast broja napuštenih životinja bilježi se tijekom ljeta, upozorili su u četvrtak iz udruge Prijatelji životinja, koja već 24 godine provodi kampanju "Obitelj na more, a pas na ulicu?!"
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Upozoravaju da je napuštanje životinja kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora do jedne godine, odnosno do dvije ako je zbog napuštanja nastupila smrt životinje ili je napušten veći broj životinja.
Građane pozivaju da umjesto kupnje odaberu udomljavanje i tako pomognu smanjiti broj napuštenih životinja koje čekaju dom u skloništima.
Kampanjom "Obitelj na more, a pas na ulicu?!", udruga već 24 godine promiče odgovornu skrb za pse i mačke te upozorava na posljedice njihova napuštanja. Zaštitno lice ovogodišnje kampanje je Lana Lourdes Rupić, studentica građevinarstva koja godinama nosi titulu prijateljice životinja.
"Psi i mačke nisu predmeti koje možemo ostaviti kada nam više ne odgovaraju ili kada idemo na godišnji odmor. Oni ovise o nama i bezuvjetno nam vjeruju", poručuje Lana te poziva sve koji razmišljaju o nabavi ljubimca da posjete sklonište za napuštene životinje.
Poručuje i da životinje nisu potrošna roba, nego članovi obitelji za koje preuzimamo odgovornost cijeli njihov život.
Nada se da će im netko, upravo zahvaljujući ovoj kampanji, otvoriti svoje srce i pružiti dom kakav zaslužuju.
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