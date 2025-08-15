Prije putovanja, pogledajte žarišta od požara u Europi ovoga ljeta

Dok plamen proguta južnu Europu, zrak ispunjava osjećaj hitnosti i očaja. Stanovnici bježe, krajolici se mijenjaju, a svijet promatra u nevjerici.
Požari su ovog tjedna poharali južnu Europu, prisilivši tisuće ljudi da napuste svoje domove, piše Express.
Požari u Španjolskoj, Italiji, Francuskoj i Grčkoj — kao i u drugim zemljama — potaknuti su vrućim vremenom, snažnim vjetrovima i, u nekim slučajevima, podmetanjem.
Kako izvještava Reuters, Giorgos Karvanis, volonter koji je iz Atene došao u Patras pomoći, rekao je: "Kako to izgleda? Izgleda kao smak svijeta. Neka Bog pomogne nama i ljudima ovdje."
Stanovnicima je upućen poziv na evakuaciju dok su se požari širili na popularnim turističkim otocima Hiosu i Kefaloniji. Na terenu je bilo raspoređeno oko 5.000 vatrogasaca, uz podršku 45 zrakoplova i helikoptera.
