Požari haraju Europom

Prije putovanja, pogledajte žarišta od požara u Europi ovoga ljeta

N1 Info
15. kol. 2025. 18:20
copernicus eu, požari
Copernicus.eu

Dok plamen proguta južnu Europu, zrak ispunjava osjećaj hitnosti i očaja. Stanovnici bježe, krajolici se mijenjaju, a svijet promatra u nevjerici.

Požari su ovog tjedna poharali južnu Europu, prisilivši tisuće ljudi da napuste svoje domove, piše Express.

Požari u Španjolskoj, Italiji, Francuskoj i Grčkoj — kao i u drugim zemljama — potaknuti su vrućim vremenom, snažnim vjetrovima i, u nekim slučajevima, podmetanjem.

Copernicus eu, požari
Copernicus.eu

Kako izvještava Reuters, Giorgos Karvanis, volonter koji je iz Atene došao u Patras pomoći, rekao je: "Kako to izgleda? Izgleda kao smak svijeta. Neka Bog pomogne nama i ljudima ovdje."

Stanovnicima je upućen poziv na evakuaciju dok su se požari širili na popularnim turističkim otocima Hiosu i Kefaloniji. Na terenu je bilo raspoređeno oko 5.000 vatrogasaca, uz podršku 45 zrakoplova i helikoptera.

Europa požari putovanja

