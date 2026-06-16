Mlinarić Ćipe: Deklaraciju koju ćemo predstaviti koaliciji i javnosti nitko nije vidio

Zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić , međutim, izrazio je sumnju u provedivost DP-ove inicijative. Smatra da DP-ova deklaracija nije provediva i da su u DP-u toga svjesni. „To sam im rekao i osobno prije dva do tri tjedna kada je ta tema prvi put izašla u javnost. Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini, da bi ljudi mogli postići dogovore o otvorenim pitanjima”, izjavio je Hodžić uoči sastanka.