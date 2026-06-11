"Nema prostora za to"
Vlajčić: Ne treba dramatizirati, o deklaraciji će se raspravljati na koaliciji
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić izjavio je u četvrtak kako nema razloga za dramatiziranje oko prijedloga deklaracije o BiH koji je iznio Domovinski pokret (DP), dodavši kako će se o tom prijedlogu DP-a razgovarati na koalicijskom sastanku.
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Vlajčić (DP) je nakon sjednice Vlade rekao i da se tom temom bave njegove kolege iz stranke zaduženi za vanjske poslove.
Na novinarski upit je li o Deklaraciji znao ranije, Vlajčić je odgovorio da nije bitno „tko je što i u kojem trenutku znao”.
„Mi smo unutar Domovinskog pokreta raspravljali, budući da nemamo kandidata kojeg izričito podržavamo tamo, kako je potrebno razgovarati i iznijeti stajalište o položaju Hrvata u BiH i da ćemo izaći s prijedlogom”, izjavio je Vlajčić, dodavši da nije imao informaciju u kojem formatu, kada i na koji način će prijedlog biti predstavljen koalicijskim partnerima i javnosti.
Razgovarali smo o položaju Hrvata i Domovinski pokret odlučio je komunicirati tu temu pred izbore, kazao je.
„Domovinski pokret se jasno opredijelio da do petog preglasavanja Hrvata ne bi trebalo doći. Vlada je kontinuirano poduzimala mjere zaštite Hrvata i njihova položaja unutar BiH, no Domovinski pokret je izašao sa svojim prijedlogom iza kojeg kategorički stoji”, istaknuo je Vlajčić i ponovio da će DP o tome razgovarati s koalicijskim partnerima.
"Ne vidim prostor za dramatiziranje", poručio je DP-ov ministar i potpredsjednik Vlade.
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