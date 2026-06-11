Vlajčić: Ne treba dramatizirati, o deklaraciji će se raspravljati na koaliciji

„Mi smo unutar Domovinskog pokreta raspravljali, budući da nemamo kandidata kojeg izričito podržavamo tamo, kako je potrebno razgovarati i iznijeti stajalište o položaju Hrvata u BiH i da ćemo izaći s prijedlogom”, izjavio je Vlajčić, dodavši da nije imao informaciju u kojem formatu, kada i na koji način će prijedlog biti predstavljen koalicijskim partnerima i javnosti.