Tomašević objasnio što sprječava rad noću u Zagrebu

"Tamo gdje možemo raditi u tri smjene, radimo. Primjerice, u podvožnjaku su se radovi odvijali u tri smjene jer nije bilo buke koja bi smetala građanima. No ondje gdje su uz gradilište stambene zgrade, ne možemo raditi noću jer postoje zakonska ograničenja i noćni mir", objasnio je. Istaknuo je da je jedan od glavnih razloga obnove tramvajske infrastrukture upravo smanjenje buke i vibracija. – Tračnice se desetljećima nisu obnavljale.