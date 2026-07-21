ne odustaje od obnove
Tomašević objasnio što sprječava rad noću u Zagrebu
Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da Zagreb neće odustati od obnove infrastrukture unatoč prometnim gužvama te ističe da su radovi planirani tijekom ljeta kako bi bili dovršeni prije početka školske godine.
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Brojni radovi koji se ovog ljeta istodobno izvode diljem Zagreba izazvali su nezadovoljstvo dijela građana zbog prometnih gužvi i otežanog prometa. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije poručio je kako od obnove infrastrukture neće odustati, unatoč kritikama, piše Večernji list.
"Treba to financirati iz gradskog proračuna, a radovi na kraju uzrokuju određene prometne poteškoće. Upravo zato su ih svi gradonačelnici prije mene izbjegavali raditi. Ja neću", rekao je Tomašević.
Dodao je kako problem nije u tome što se previše radi, nego što građani očekuju bolju organizaciju gradilišta.
"Ljudi kažu da je previše radova, ali mislim da je veći problem kada radovi nisu dobro usklađeni ili kada se na gradilištu satima ne vidi nijedan radnik pa posao traje mjesecima umjesto da bude završen u predviđenom roku", rekao je.
Na pitanje zašto se radovi ne izvode noću kako bi se smanjile gužve, odgovorio je da to nije moguće na svim lokacijama zbog propisa o zaštiti od buke.
"Tamo gdje možemo raditi u tri smjene, radimo. Primjerice, u podvožnjaku su se radovi odvijali u tri smjene jer nije bilo buke koja bi smetala građanima. No ondje gdje su uz gradilište stambene zgrade, ne možemo raditi noću jer postoje zakonska ograničenja i noćni mir", objasnio je. Istaknuo je da je jedan od glavnih razloga obnove tramvajske infrastrukture upravo smanjenje buke i vibracija. – Tračnice se desetljećima nisu obnavljale.
"Tramvaji zbog toga stvaraju veliku buku i vibracije koje osjećaju stanari uz pruge. Zato smo prošle godine obnovili prugu na Ribnjaku, ove godine u Branimirovoj, sada radimo u Zvonimirovoj te završavamo skretnicu na križanju Savske i Vukovarske", rekao je.
Dodao je kako se istodobno obnavljaju i vodovod, plinske instalacije, nadvožnjaci i podvožnjaci diljem grada, ali da je opseg radova ipak ograničen.
"Gradske, državne i privatne tvrtke tražile su izvođenje dvostruko više radova nego što smo na kraju odobrili. Dakle, ovo nije maksimum potreba, nego maksimum koji promet još može podnijeti. Najzahtjevnije radove planirali smo tijekom ljeta, kada je promet najmanji, s ciljem da budu završeni prije početka školske godine", zaključio je Tomašević.
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