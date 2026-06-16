Jurica Gašpar o pomorskoj nesreći: Ovo je najveći problem na Jadranu

"Smiju istupiti samo onda kad se dogodi havarija kao što je bila sada i da službeno kažu što se dogodilo, kao što je sad bio gospodin Kuštera. Inače ne smiju. Međutim, ljudima je puna kapa i ljudi izlaze, naravno ne pod imenom i prezimenom, s detaljima koje ja znam i zna moja redakcija", rekao je i dodao da je činjenica da Lučka kapetanija Split nema adekvatno plovilo.