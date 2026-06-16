urednik portala morski.hr
Jurica Gašpar o pomorskoj nesreći: Ovo je najveći problem na Jadranu
Novinar i urednik portala morski.hr Jurica Gašpar gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirao tragičnu pomorsku nesreću u kojoj su poginule četiri osobe.
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U ovom slučaju, kaže, trajekt je išao između Vela Luke i Splita, i prolazeći kroz te tri ključne točke, koje su najkritičnije na Jadranu.
"Prva reakcija kapetana broda je smanjiti brzinu. Stručnjaci su zadnjih nekoliko dana govorili o osmatranju", rekao je i dodao da i iskusni pomorci s godinama iskustva uzimaju dvogled i gledaju horizont.
Najveći problem na Jadranu je, kaže, nedostatak kontrole i višak samopouzdanja.
"Što se tiče kontrole, sigurnost plovidbe nam je nula. Gospodin Siniša Orlić, koji se nije javio 36 sati od nesreće, jučer je na nacionalnoj televiziji govorio opet o statistikama, kako su turisti zadovoljni sa sigurnošću... No, činjenica je da je na terenu potpuno drugačije", naglasio je.
Činjenica je, naglasio je Gašpar, da je Orlić, odnosno Uprava Lučke kapetanije, zabranila ljudima da samostalno istupaju u javnost.
"Smiju istupiti samo onda kad se dogodi havarija kao što je bila sada i da službeno kažu što se dogodilo, kao što je sad bio gospodin Kuštera. Inače ne smiju. Međutim, ljudima je puna kapa i ljudi izlaze, naravno ne pod imenom i prezimenom, s detaljima koje ja znam i zna moja redakcija", rekao je i dodao da je činjenica da Lučka kapetanija Split nema adekvatno plovilo.
Brod koji je godinama bio zaslužan za traganja i spašavanje, kaže, završio je u škveru.
"Šibensko brodogradilište Iskra ima tri nova broda, koja su privezana jedan pored drugog, i čekaju već nekoliko mjeseci. Zašto? Zato što je nekim divnim čudom što je neko hrvatsko brodogradilište izgradilo brodove dvije godine prije roka i sad ase čeka. I sad se država ne snalazi jer ne zna kako će ih prihvatiti", rekao je i dodao da nedostaje ljudi u administraciji, ali i na terenu.
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