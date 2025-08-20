Objavljen iznos prosječne plaće za lipanj

Prema izvješću DZS-a, medijalna neto plaća za lipanj iznosila je 1.233 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa. U odnosu na svibanj ove godine, lipanjska medijalna plaća je bila niža za 0,2 posto, a za 11,5 posto viša u odnosu na šesti mjesec prethodne godine.