POSAO U MIROVINI
Provjerili smo koliko umirovljenika radi puno radno vrijeme u trgovačkim lancima? Jedan prednjači
Od ove godine umirovljenicima je uz dosadašnji rad na pola radnog vremena omogućen i rad u punom radnom vremenu.
Za razliku od umirovljenika koji rade pola radnog vremena i pritom primaju puni iznos svoje mirovine, oni koji odaberu rad na puno radno vrijeme imaju pravo na isplatu samo pola mjesečne mirovine. Naravno, uz puni iznos plaće.
U zadnjim objavljenim Statističkim informacijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) koji datiraju iz veljače, još nije bio naveden broj umirovljenika zaposlenih na puno radno vrijeme već samo onih koji rade do polovice radnog vremena.
Radi više od 36 tisuća umirovljenika
Ukupno je u veljači bilo 36.325 korisnika starosnih, prijevremenih i obiteljskih mirovina koji rade do polovice radnog vremena. Od njih su 23.392 muškaraca i 12.933 žene. Brojem zaposlenih umirovljenika prednjači Grad Zagreb gdje ih je 10.728, a slijede Splitsko-dalmatinska županija s 3.957 i primorsko-goranska županija s 3.469.
Najviše zaposlenih umirovljenika radi u trgovini na veliko i malo - 5.870. Lanjski vrhunac njihove zaposlenosti bio je od svibnja do kolovoza, u vrijeme turističke sezone, kada ih je radilo više od šest tisuća.
Interes za rad u trgovini blago raste
Početkom godine raspitali smo se u trgovačkim lancima ima li interesa umirovljenika za rad na puno radno vrijeme. U Konzumu, Sparu, Kauflandu i Studencu, odakle smo dobili odgovore, rečeno nam je da interesa za takav model rada tada još nema.
Sada, četiri mjeseca kasnije, a pred početak turističke sezone ii povećanu potrebu za radnicima u trgovini, ponovno smo se raspitali u trgovačkim lancima o interesu umirovljenika za radom na puno radni vrijeme. Veći je nego zimus no i dalje ne prevelik.
U Konzumu ih radi 15, u Studencu troje
"U Konzumu trenutačno radi 236 umirovljenika, što je oko 20 posto više nego početkom godine. Većinom su zaposleni na pola radnog vremena, no imamo i 15 kolega umirovljenika koji rade na puno radno vrijeme", odgovorili su nam iz najvećeg trgovačkog lanca u Hrvatskoj.
"Zahvaljujući bogatom radnom iskustvu oni predstavljaju vrijedan dio naših timova, a kolege iz prodavaonica često ističu njihovu visoku motiviranost i spremnost da svojim znanjem i savjetima pruže podršku mlađim zaposlenicima", kažu u Konzumu.
Iz Studenca su kratko odgovorili da trenutno zapošljavaju stotinu umirovljenika, od kojih troje rade puno radno vrijeme.
Radije biraju pola radnog vremena
Odgovor smo dobili i iz Nacionalnog trgovačkog lanca (NTL) gdje kažu da trenutno nemaju zaposlenih umirovljenika na puno radno vrijeme.
"Svi naši zaposlenici iz te kategorije od 1. siječnja ove godine i dalje koriste model rada na pola radnog vremena, odnosno do 20 sati tjedno, kako bi zadržali isplatu mirovine u punom iznosu. Interes umirovljenika za rad u NTL-u je i dalje postojan no njihov je fokus na modelu koji nudi najbolju ravnotežu između dodatnog prihoda i slobodnog vremena", pojasnili su.
Sličan odgovor dobili smo i iz Lidla gdje kažu kako u svojim trgovinama zapošljavaju manji broj umirovljenika na radnom mjestu prodavača.
"Nakon 1. siječnja nema umirovljenika koji rade na puno radno vrijeme, a interes za takav oblik rada zasad je ograničen", poručili su iz Lidla.
Najviše ponuda za poslove prodavača
Hrvatski zavod za zapošljavanje na svojim mrežnim stranicama ima i podstranicu Zapošljavanje umirovljenika. Tamo je ovoga petka, u vrijeme pisanja teksta, bilo 549 oglasa s ponudama poslova za umirovljenike. Najviše ih je bilo za posao prodavača/prodavačice - 159, a 109 ponuda za posao čistača/čistačice.
Nakon što je prošloljetnim izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja ove godine omogućen rad umirovljenika i u punom radnom vremenu, HZMO je iznio procjenu da će ove godine takvu mogućnost koristiti oko 8.800 korisnika mirovina starijih od 65 godina. U HZMO-u također predviđaju da će broj umirovljenika zaposlenih na pola ili puno radno vrijeme do 2028. godine narasti na 53 tisuće. Bilo bi to šesnaest tisuća zaposlenih umirovljenika više nego što ih je sada.
