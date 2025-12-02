Provjerite novčanike! Kruže lažne novčanice eura

Novac koji se kao rekvizit koristi prilikom snimanja filmova, serija i sl., najčešće je izrađen od klasičnog papira. Kada takvu novčanicu uzmete u ruku, ona ne šuška kao prava koja je izrađena od specijalnog, pamučnog papira. Također, filmski novac nema zaštitnih obilježja, kao što su vodeni znak, zaštitna nit i slično. Više informacija o zaštiti i provjeri zaštitnih obilježja novčanica eura dostupno je na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke i Europske središnje banke.