Provjerite novčanike! Kruže lažne novčanice eura

Jučer nešto prije 13 sati u Čakovcu, na kiosku u Ulici Tome Masaryka, djeca su pokušala kupiti sok novčanicom od 20 eura na kojoj je bio vidljivo istaknut natpis "Only for motion picture purposes - copy" ("Samo za potrebe snimanja filma - kopija"), izvijestila je policija.
Djelatnica kioska odmah je posumnjala u ispravnost novčanica te je događaj prijavila policiji. Novčanica je oduzeta, dok se kriminalističko istraživanje nastavlja kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice događaja. Upozoravamo građane, poglavito trgovce, da prilikom preuzimanja novčanica obrate pažnju na moguće krivotvorine, a svaku sumnju u originalnost novčanica, odmah prijave policiju na broj 192.
Novac koji se kao rekvizit koristi prilikom snimanja filmova, serija i sl., najčešće je izrađen od klasičnog papira. Kada takvu novčanicu uzmete u ruku, ona ne šuška kao prava koja je izrađena od specijalnog, pamučnog papira. Također, filmski novac nema zaštitnih obilježja, kao što su vodeni znak, zaštitna nit i slično. Više informacija o zaštiti i provjeri zaštitnih obilježja novčanica eura dostupno je na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke i Europske središnje banke.
Izgled novčanica koje se koriste kao rekviziti prilikom snimanja filmova može vidjeti na fotografijama koje se nalaze u fotogaleriji.
Podsjećamo kako je i početkom prošle godine (2024.) na području Policijske uprave međimurske evidentirano nekoliko događaja plaćanja u trgovinama, pekarama i benzinskim postajama lažnim novčanicama: Otkriveni počinitelji nekoliko kaznenih djela krivotvorenja novca i Prevarant platio cigarete novčanicom koja se koristi prilikom snimanja filmova, izvijestila je policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
