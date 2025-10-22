Kekin: "Naša djeca nemaju šanse protiv njihovih algoritama"

"Wall Street Journal napravio je istraživanje, izradili su više profila trinaestogodišnjih djevojčica i ti profili su lajkali samo pozitivne sadržaje sukladne dobi. U svega nekoliko tjedana svi ti profili dobivali su desetke tisuća videa o mršavljenju, promovirajući bolesnu mršavost. To nije slučajnost. To je programirano, to je zečja rupa iz koje se teško izlazi i zato nije istina da su djeca preosjetljiva ili da su lijena što se zna čuti. I zato ne pomaže da se ljutimo na njih kad su previše na mobitelima, jer je istina da se oni bore protiv nečega čemu nisu dorasli."