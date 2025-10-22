Kekin: "Naša djeca nemaju šanse protiv njihovih algoritama"

Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin (Možemo!) pozvala je na donošenje zakona o digitalnoj zaštiti djece, kojim će se sveobuhvatno zaštiti djeca i spriječiti poguban utjecaj društvenih mreža i njihovih algoritama na zdravlje čitavih generacija.
Kekin je najavila tematsku sjednicu, te je istaknula kako će uputiti u proceduru prijedlog zakona o sveobuhvatnoj zaštiti djece.
"Naša djeca nemaju nikakve šanse protiv njihovih algoritama. Umjetni profili na TikToku i Instagramu svakodnevno djeci nude: Corps Bride diet, Fitspo, Thinspo sadržaj, savjete kako preživjeti dan s 300 kalorija ili manje, kako jesti tako malo da ti se vide kosti. Algoritmi ne vide dijete nego korisnika kojem treba zadržati pažnju. I upravo u toj ranoj tinejdžerskoj dobi, izloženost društvenim mrežama povećava rizik za poremećaje hranjenja, anksioznost, depresiju, poremećaje pažnje, poremećaje spavanja", upozorila je Kekin.
"Djeca se bore protiv nečega čemu nisu dorasla"
"Wall Street Journal napravio je istraživanje, izradili su više profila trinaestogodišnjih djevojčica i ti profili su lajkali samo pozitivne sadržaje sukladne dobi. U svega nekoliko tjedana svi ti profili dobivali su desetke tisuća videa o mršavljenju, promovirajući bolesnu mršavost. To nije slučajnost. To je programirano, to je zečja rupa iz koje se teško izlazi i zato nije istina da su djeca preosjetljiva ili da su lijena što se zna čuti. I zato ne pomaže da se ljutimo na njih kad su previše na mobitelima, jer je istina da se oni bore protiv nečega čemu nisu dorasli."
"To nije pravedna borba"
Bore se, Kekin upozorava, "protiv strojeva koji o njihovom mozgu zna više nego mi roditelji ili stručnjaci za mentalno zdravlje, i zato moramo reći jasno: naša djeca nemaju nikakve šanse protiv njihovih algoritama. To nije pravedna borba, mi odrasli moramo stati između njih. Naša djeca zaslužuju svijet u kojem nisu proizvod, nego su bića, i u kojem algoritmi nemaju pravo odgajati. Mi imamo dužnost da im to osiguramo."
Istaknula je kako su u Zagrebu izdali preporuku za zabranu mobitela u školama te kako je vrijeme da se "ta stvar uredi na nacionalnoj razini". Dodala je: "Ali to nije dovoljno, vrijeme je za donošenje zakona o digitalnoj zaštiti naše djece, kojim će se sveobuhvatno zaštiti djeca i spriječiti poguban utjecaj društvenih mreža i njihovih algoritama na zdravlje čitavih generacija."
