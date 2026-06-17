Selak Raspudić o reguliranju društvenih mreža: Već i vrtićarci traže mobitel. Što Hrvatska čeka?

Od ministra Habijana zatražila je da "pitanju mentalnog zdravlja djeca i mladi pristupi kroz ono što on može učiniti mnogo ozbiljnije" te da omogući da se regulira uporaba društvenih mreža za mlađe od 16 godina. "Sve tehničke preduvjete već imamo i samo je stvar političke volje da nešto učinimo u praksi”, kazala je.