Puhovski o "Ako ne znaš šta je bilo": Hrvatska se svodi na Vukovar i Dinaru

U tom kontekstu osvrnuo se i na pjesmu "Ako ne znaš što je bilo" istaknuvši da ona problem prepoznaje, ali ga interpretira na pogrešan način. Dodao je: "U toj se pjesmi ne spominje Zagreb kao glavni grad svih Hrvata, ne spominje se Petrinja, Pakrac, nego se Hrvatska svodi na Vukovar i Dinaru. To je jedna vrlo selektivna interpretacija Hrvatske."