Ministarstvo reagiralo na Mrsićeve izjave: To je nastavak politike ponižavanja branitelja

Još je problematičnije što takve tvrdnje dolaze od čovjeka koji je kao ministar proveo administrativno razdvajanje braniteljskih invalidskih mirovina na tzv. „radnički“ i „povlašteni“ dio. Time je pravo temeljeno na stažu kod brojnih poginulih i teško stradalih branitelja, koji su se kao mladi ljudi izravno iz srednjih škola i fakulteta uključili u obranu Republike Hrvatske, bilo sramotno svedeno na simbolične iznose, dok je ostatak tretiran kao nadogradnja, a ne kao sastavni dio zakonskog prava. Takav model proizveo je pravnu nesigurnost i stigmatizaciju.