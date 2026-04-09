Rješenje na pomolu? "Nije nedostižna pozicija da možda izaberemo tri suca Ustavnog suda"

Saša Đujić iz SDP-a dao je izjavu za medije nakon sjednice Odbora za Ustav koja je na kraju odgođena.
"U cijelom ovom procesu HDZ se ponašao vrlo sporo i nezainteresirano. Danas na ovom Odboru, naša intencija je bila da se izjasnimo o ovih 13 kandidata i da ih sve pošaljemo na plenarnu sjednicu. Međutim nakon zahtjeva HDZ-a za stankom, mi smo na tom zatvorenom sastanku HDZ-u ponudili određene modele rješenja ove krize, oni su izmislili neke svoje koji se ne poklapaju 100 posto s našim, ali mislimo da nakon ovog razgovora danas nije nedostižna pozicija da možda izaberemo tri suca Ustavnog suda. S naše strane sigurno postoji volja za tim", rekao je Đujić i dodao da imaju određene preduvjete.
"Prvi je da se ne veže trgovina izbora predsjednika Vrhovnog suda i izbora ustavnih sudaca. Smatramo da bi HDZ trebao deblokirati proces izbora predsjednika Vrhovnog suda, a mi smo spremni razgovarati o izboru tri suca Ustavnog suda", rekao je Đujić.
Odgovorio je i na pitanje u kojim modelima su se poklopili s HDZ-om.
"Poklopili smo se da smo svjesni i jedni i drugi da Ustavni sud od nedjelje dolazi u sastav 10 sudaca i da će na taj način sigurno biti otežano funkcioniranje samog Ustavnog suda", kaže Đujić i dodaje da se ipak još nisu ništa dogovorili nego da su izrazili spremnost da pokušaju riješiti problem u narednih 10 dana.
Vanjski član Odbora, profesor ustavnog prava na pravom fakultetu u Zagrebu, Đorđe Gardašević također je dao izjavu za medije.
"Mislim da je trebalo izabrati ustavne suce na vrijeme. Taj dodatni rok za konzultacije mi se čini suvišnim da ne kažem ironičnim. U svakom slučaju nije dobra situacija", rekao je i dodao da je vezani izbor potpuno pravno neutemeljen.
"To je protuustavna inicijativa", dodao je.
Odgovorio je i na pitanje ima li šanse da se do 21. popune mjesta.
"Ja se nadam. Raspravu o tome bi što prije trebalo prebaciti u plenarnu sjednicu", zaključio je.
