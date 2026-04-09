Rješenje na pomolu? "Nije nedostižna pozicija da možda izaberemo tri suca Ustavnog suda"

"U cijelom ovom procesu HDZ se ponašao vrlo sporo i nezainteresirano. Danas na ovom Odboru, naša intencija je bila da se izjasnimo o ovih 13 kandidata i da ih sve pošaljemo na plenarnu sjednicu. Međutim nakon zahtjeva HDZ-a za stankom, mi smo na tom zatvorenom sastanku HDZ-u ponudili određene modele rješenja ove krize, oni su izmislili neke svoje koji se ne poklapaju 100 posto s našim, ali mislimo da nakon ovog razgovora danas nije nedostižna pozicija da možda izaberemo tri suca Ustavnog suda. S naše strane sigurno postoji volja za tim", rekao je Đujić i dodao da imaju određene preduvjete.