"oni su eto, ugroženi"
Puljak objavio novi dio serijala o HDZ-u: Ovako ćete prepoznati njihovu mrežu
Bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak još jednom se obratio pratiteljima na društvenim mrežama, ovaj put na temu 'Kako je podzemlje ponovo preuzelo Split?'.
"Uvijek počnu od toga da su ugroženi"
'Kad god HDZ i njihova ekipa žele nešto sakriti, zamračiti ili samo učvrstiti svoje pozicije, da im netko ne bi slučajno smanjio privilegije ili ih ne-daj-bože pitao kako su pokrali to što su pokrali, oni se uhvate najzahvalnijih mogućih tema: vjere i domovine. Što je najluđe od svega, počnu s tim da su ugroženi. Još jednom - oni su ugroženi. Jedini koji profitiraju u ovoj zemlji su oni, ali eto 'oni su ugroženi'.
To je bio korak jedan. A korak dva je da upregnu cijeli svoj aparat koji su izgradili svih ovih godina i da svi onda krenu u isti glas pričati o grobovima stradalih u drugom svjetskom ratu, ugroženim vrijednostima Domovinskog rata, ugroženim obiteljskim vrijednostima, povratku Jugoslavije, ugroženim vjerskim osjećajima i tako dalje… Svi koji bi samo pomislili da to možda nije istina ili da bi se to mogli preispitati su automatski 'neprijatelji Hrvatske', 'antikristi', 'mrzitelji svega hrvatskog', 'jugonostalgičari', 'komunisti'… Pa vi sad birajte!
Kako prepoznati HDZ-ovu mrežu?
Mreža koju su izgradili je doista impresivna. Prepoznat ćete je po nosiocima: uglavnom su to dobrostojeći pripadnici društva, s impresivnim voznim parkom, kućama, vikendicama (uglavnom nelegalnim), uhljebničkim nezarađenim pozicijama i drugim privilegijama. Velika većina su članovi HDZ-a ili simpatizeri. Jedan dio njih je na vrhu raznih udruga i udruženja koja služe samo da bi HDZ zauvijek vladao. Njima pomažu režimski mediji i onda zapale i obične ljude, jer je narodom najlakše upravljati kad ga preplašite: povratkom na prošlost ili neizvjesnom budućnosti.
Kao znanstvenik ne želim generalizirati i reći da su svi članovi HDZ-a i njihovi simpatizeri loši ljudi, da su kriminalci i lopovi. Sigurno nisu. Ali da su sigurno oportunisti, jer su članovi ili simpatizeri organizacije koja je napravila toliko loših stvari, to mogu reći. Ima među njima veliki broj ljudi koji su tu radi egzistencije, jer su ucijenjeni. To mogu donekle razumjeti, jer se radi i ljudskim sudbinama, ali te veze s HDZ-om treba početi kidati, jer bez toga nema rješenja problema.
Za odupiranje nam trebaju tri stvari
Kako se oduprijeti ovome? Za to nam trebaju 1), volja, 2) hrabrost i 3) strpljenje. Volje vjerujem da imate, inače ne biste niti čitali ovaj moj serijal. Hrabrost možemo tražiti u činjenici da danas ima dosta posla na tržištu, pa nas mogu manje egzistencijalno ucjenjivati, iako to nije uvijek ugodno. Ali bez hrabrosti nećemo naprijed.
Na strpljenje se trebamo pripremiti, jer se neće ovo promijeniti preko noći. Bit će tu pobjeda i poraza, uspona i padova, ali se uvijek vrijedi boriti za bolje društvo. Za puno bolju Hrvatsku će nam trebati par desetljeća. I to ako počnemo danas.
Zašto sam ja ipak optimist i mislim da se stvari mogu mijenjati na bolje? U našem društvu postoji veliki broj ljudi koji iskreno vjeruju u svoje ideje.
Pravi branitelji, oni koji istinski vole ovu zemlju, nikad neće zahtijevati posebne privilegije. Oni će vam uvijek reći da su stvarali Hrvatsku koja je pravedna za sve građane, u kojoj prvo treba biti pošten i radišan, u kojoj svi imaju iste šanse za uspjeh. Također ima jako puno iskrenih kršćana, koji se po svojim ljudskim vrijednostima ne razlikuju od pravih humanista.
Oni znaju da svi ljudi imaju iste vrijednosti, bez obzira na njihovu rasu, boju kože, naciju ili religiju. S ovim ljudima se lako dogovoriti oko budućnosti. Jedini problem je što su ovakvi ljudi tihi i slabi vidljivi u javnosti, pa izgleda kao da ne postoje. Borba za budućnost je borba da se čuje i njihova strana. Što glasnije', poručio je.
