Puljak objavio novi dio serijala o HDZ-u: Ovako ćete prepoznati njihovu mrežu

'Kad god HDZ i njihova ekipa žele nešto sakriti, zamračiti ili samo učvrstiti svoje pozicije, da im netko ne bi slučajno smanjio privilegije ili ih ne-daj-bože pitao kako su pokrali to što su pokrali, oni se uhvate najzahvalnijih mogućih tema: vjere i domovine. Što je najluđe od svega, počnu s tim da su ugroženi. Još jednom - oni su ugroženi. Jedini koji profitiraju u ovoj zemlji su oni, ali eto 'oni su ugroženi'.