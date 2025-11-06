Zastupnica Centra Marijana Puljak komentirala je odluku ministra turizma i sporta Tončija Glavine koji je razriješio svog posebnog savjetnika Marka Žaju iz Domovinskog pokreta, nakon što je Žaja javno podržao osobe koje su prekinule obilježavanje Dana srpske kulture u Splitu.
Njenu objavu prenosimo u cijelosti.
"Čestitam ministru Glavini na potezu. Očekujemo sada sljedeći niz:
- Gradonačelnik i predsjednik splitskog HDZ-a Šuta smjenjuje Piplicu iz Gradskog vijeća i izbacuje iz stranke,
- Župan Boban se odriče Marka Žaje u Županijskoj skupštini,
- Šuta izbacuje HDZ-ovu vijećnicu gradskog kotara Blatine-Škrape iz stranke,
- Plenković izbacuje ministra Vlajčića iz vlade,
- Šuta raskida lokalnu koaliciju s DP-om,
- Boban raskida županijsku koaliciju s DP-om,” navela je Puljak.
Na X-u se oglasila zastupnica Možemo Ivana Kekin.
" Sad još da smijene ministra/potpredsjednika Vlade koji je na Facebooku također podržao napadače", napisala je.
Sad još da smijene ministra/potpredsjednika Vlade koji je na Facebooku također podržao napadače pic.twitter.com/SL5RzEbJ3E— Ivana Kekin (@IvanaKekin) November 6, 2025
Dao podršku "mladima koji su na pristojan način prekinuli provokativni skup"
Podsjetimo, ministar Glavina je u priopćenju poručio da "najoštrije osuđuje incident koji se dogodio u Splitu, a koji predstavlja grubo kršenje ljudskih prava", istaknuvši kako je “domoljublje suprotno političkom nasilju”.
Dodao je da je Žaju razriješio dužnosti odmah po povratku sa službenog puta iz Londona, uz suglasnost premijera Andrejа Plenkovića.
Žaja, koji je u Ministarstvu turizma i sporta bio savjetnik za sport uz mjesečnu naknadu od 1200 eura, prethodno je izjavio kako su “mladi ljudi na pristojan i dostojanstven način prekinuli provokativni skup”. Njegovu je izjavu osudio i Domovinski pokret, koji se ranije ogradio od incidenta.
