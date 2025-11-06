Oglas

politička odgovornost

Puljak reagirala na potez Glavine: "Čestitam ministru. Sada očekujem sljedeći niz". Oglasila se i Kekin

author
N1 Info
|
06. stu. 2025. 12:35
puljak na sjednici splitskog gradskoj vijeća
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zastupnica Centra Marijana Puljak komentirala je odluku ministra turizma i sporta Tončija Glavine koji je razriješio svog posebnog savjetnika Marka Žaju iz Domovinskog pokreta, nakon što je Žaja javno podržao osobe koje su prekinule obilježavanje Dana srpske kulture u Splitu.

Oglas

Njenu objavu prenosimo u cijelosti.

"Čestitam ministru Glavini na potezu. Očekujemo sada sljedeći niz:

  • Gradonačelnik i predsjednik splitskog HDZ-a Šuta smjenjuje Piplicu iz Gradskog vijeća i izbacuje iz stranke,

  • Župan Boban se odriče Marka Žaje u Županijskoj skupštini,
  • Šuta izbacuje HDZ-ovu vijećnicu gradskog kotara Blatine-Škrape iz stranke,
  • Plenković izbacuje ministra Vlajčića iz vlade,

  • Šuta raskida lokalnu koaliciju s DP-om,
  • Boban raskida županijsku koaliciju s DP-om,” navela je Puljak.

Na X-u se oglasila zastupnica Možemo Ivana Kekin.

" Sad još da smijene ministra/potpredsjednika Vlade koji je na Facebooku također podržao napadače", napisala je.

Dao podršku "mladima koji su na pristojan način prekinuli provokativni skup"

Podsjetimo, ministar Glavina je u priopćenju poručio da "najoštrije osuđuje incident koji se dogodio u Splitu, a koji predstavlja grubo kršenje ljudskih prava", istaknuvši kako je “domoljublje suprotno političkom nasilju”.

Dodao je da je Žaju razriješio dužnosti odmah po povratku sa službenog puta iz Londona, uz suglasnost premijera Andrejа Plenkovića.

Žaja, koji je u Ministarstvu turizma i sporta bio savjetnik za sport uz mjesečnu naknadu od 1200 eura, prethodno je izjavio kako su “mladi ljudi na pristojan i dostojanstven način prekinuli provokativni skup”. Njegovu je izjavu osudio i Domovinski pokret, koji se ranije ogradio od incidenta.

Teme
HDZ domovinski pokret marijana puljak marko žaja ministar glavina tonči glavina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ