Daniel Radeta napustio SDP: "Politika bez hrabrosti prestaje biti politika"

Odlazim mirne savjesti jer iza sebe ostavljam rezultate. Predvodio sam listu koja je ostvarila najbolji rezultat SDP-a na lokalnim izborima u Zadru i osvojila najveći broj vijećničkih mandata. Mandat u kojem je lista SDPa imala i predsjednika Gradskog vijeća Grada Zadra, a bio sam i jedini SDP-ov kandidat koji je ušao u drugi krug lokalnih izbora.