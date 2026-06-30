"ne odustajem od politike"
Daniel Radeta napustio SDP: "Politika bez hrabrosti prestaje biti politika"
"Politika bez hrabrosti prestaje biti politika. Postaje upravljanje postojećim stanjem. Zbog toga sam danas donio odluku napustiti SDP", poručio je putem svog Instagram profila.
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Zadarski gradski vijećnik Daniel Radeta odlučio je napustiti SDP, budući da smatra kako stranačka politika "nema hrabrost". Odluku je objavio putem svog Instagram profila. Priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Odluku donosim nakon dužeg promišljanja i uvjerenja da građanima mogu biti korisniji kao slobodan čovjek nego kao dio sustava u kojem se više ne prepoznajem.
Politika je puno više od funkcija i čuvanja vlastitih pozicija. Politika je energija. Borba. Spremnost da se suprotstaviš nepravdi, čak i kada je to politički neisplativo.
Nažalost, upravo toga danas kronično nedostaje. Previše energije troši se na unutarstranačke odnose, a premalo na borbu za građane. Premalo je hrabrosti za otvaranje važnih tema, previše šutnje, kalkulacija i pristajanja na prosječnost.
U politiku nisam ušao zbog funkcija, privilegija ili stranačkih interesa. Ušao sam kako bih se borio za javni interes, ukazivao na nepravdu i dokazao da se politika može voditi među ljudima, a ne iza zatvorenih vrata.
Odlazim mirne savjesti jer iza sebe ostavljam rezultate. Predvodio sam listu koja je ostvarila najbolji rezultat SDP-a na lokalnim izborima u Zadru i osvojila najveći broj vijećničkih mandata. Mandat u kojem je lista SDPa imala i predsjednika Gradskog vijeća Grada Zadra, a bio sam i jedini SDP-ov kandidat koji je ušao u drugi krug lokalnih izbora.
Na tome iskreno zahvaljujem svim članovima, volonterima, prijateljima i, prije svega, građanima koji su mi dali svoje povjerenje. Bez njih nijedan od tih rezultata ne bi bio moguć.
Ne odustajem od politike. Naprotiv. Nastavljam još odlučnije kao nezavisni gradski vijećnik. Bez stranačke stege. Bez političkih kalkulacija. Slobodan govoriti ono što smatram ispravnim i boriti se za javni interes svaki put kada bude potrebno.
Politika nije članstvo u stranci. Politika je odgovornost prema ljudima. Borba se nastavlja!", napisao je Radeta.
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