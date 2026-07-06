DOMiNO ističe i da hrvatska javnost ima pravo znati koliki je financijski udio Republike Hrvatske, a koliki Republike Srbije u projektu "Svadba 2", budući da je riječ o hrvatsko-srpskoj koprodukciji, a Radić dodaje i kako Ministarstvo kulture i HAVC moraju javno objasniti kriterije prema kojima se dodjeljuje novac te odgovoriti zbog čega projekt koji tematizira Vukovar, uoči 35. obljetnice njegova pada, nije prepoznat kao projekt od posebnog nacionalnog značaja.