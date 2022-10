Pogledajte radno vrijeme trgovina i šoping centara na blagdan Svih svetih

Podijeli:







Izvor: Mitchell Luo on Unsplash/ilustracija

Gotovo sve trgovine i trgovački centri na blagdan Svih svetih radit će skraćeno, a neki od njih bit će zatvoreni.

Svi INTERSPAR hipermarketi će na blagdan Svih svetih, u utorak 1. studenoga, biti otvoreni, osim INTERSPAR hipermarketa u Mall of Split te u shopping centru Portanova u Osijeku. SPAR supermarketi taj dan rade od 8 do 14 sati, osim SPAR supermarketa u Valpovu, shopping centru Supernova u Zadru te dvije poslovnice u Zagrebu (u ulicama Tuškanac i Vincenta od Kastva).

Točno radno vrijeme prema pojedinim prodavaonicama moguće je pronaći na službenoj web stranici www.spar.hr.

Na blagdan Svih svetih svi prodajni centri PEVEX neće raditi. PEVEX ima 27 prodajnih centara u 23 grada diljem Hrvatske.

Konzum prodavaonice će na Dan svih svetih, 1.11.2022. raditi prema posebnom radnom vremenu. Radno vrijeme Konzum prodavaonica možete pogledati OVDJE. Konzum prodavaonice u sklopu trgovačkih centara radit će u sklopu radnog vremena samog centra.

Radno vrijeme Lidl poslovnica možete provjeriti na službenoj stranici lidl.hr.

Radno vrijeme Plodina možete provjeriti na službenoj stranici OVDJE.

Radno vrijeme Kauflanda poslovnica možete provjeriti na službenoj stranici OVDJE.

Svi Bauhaus prodajni centri na dan Svih svetih bit će zatvoreni.

Trgovački centri

Na blagdan Svih svetih (1.11.2022.) Arena Centar ne radi, izuzev nekoliko objekata unutar centra koji će raditi po prilagođenom radnom vremenu. Detalje možete provjeriti OVDJE.

Većina objekata u Avenue Mallu u Zagrebu na blagdan neće raditi, a izuzetak su neki ugostiteljski objekti. Detalje možete provjeriti OVDJE.

Na blagdan Svih svetih City Center one West ne radi. Interspar trgovina radi od 7 do 14 h. City Center one East također ne radi. Interspar trgovina radi od 8 do 14 h. Cineplexx radi od 16 do 21.30 h, a Wettpunkt radi prema redovnom radnom vremenu. Splitski City Center one ne radi. Interspar trgovina, Mr. Green, Prerada i La Delta radi od 8 do 14 h. Cineplexx radi od 16 do 21.30 h, a Wettpunkt radi prema redovnom radnom vremenu.

Trgovine u Portanovoj u utorak neće raditi, ali neki objekti radit će po prilagođenomr adnom vremenu. Detalje provjerite OVDJE.

Trgovine u centrima Supernove bit će zatvorene u utorak.

Većina trgovina Tower Centra Rijeka na blagdan Svih svetih bit će zatvorena. No, postoje i neki izuzeci čije radno vrijeme možete provjeriti OVDJE.