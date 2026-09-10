"Toliko se propusta dogodilo u državnoj birokraciji i logično je da ljudi nemaju povjerenja. Samo analize da su utvrđene neke vrijednosti toliko i toliko puta više od dozvoljenih i od uobičajenih u okolišu možda nisu dovoljno jasne. Ali ako si date truda i pročitate 350 stranica nalaza i mišljenja vještaka, gdje se onda još dodatno na 15 do 20 stranica objašnjava o čemu se tu radi, jasnije je. Dobro je da ih tumače stručnjaci i dobro je da se klonimo senzacionalističkih naslova da je Lika zagađena, da je voda zagađena, to treba jasno komunicirati. Dovoljno je jasno što treba napraviti - ukloniti izvor onečišćenja čim prije", rekao je Bušić.