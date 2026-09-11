U TIJEKU OČEVID
Teška prometna nesreća nadomak Zagreba: Poginule dvije osobe, zatvorena cesta u smjeru grada
N1 Info
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11. ruj. 2026. 07:34
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Teška prometna nesreća dogodila se noćas u 4:26 na nadvožnjaku Velika Mlaka u smjeru Velike Gorice.
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Kako javlja policija, osobni automobil udario je u stup javne rasvjete, a dvije osobe su poginule.
Zbog prometne nesreće zatvorena je Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice.
U tijeku je očevid, nakon kojeg će biti poznato više detalja o nesreći.
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