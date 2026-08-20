Radovi od 48.000 eura prerasli u golemi iznos: "Sisak će snositi posljedice zbog bivše gradonačelnice"

Rješenje je postalo pravomoćno 1. studenoga 2024., a ovršno 10. studenoga iste godine. Iz Grada ističu kako je sud u obrazloženju izričito naveo da je Grad Sisak imao dovoljno vremena za izvršenje obveze te da su određeni sudski penali osnovani i primjereni kako bi ga prisilili na postupanje u skladu sa sudskom odlukom.