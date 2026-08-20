PREKO POLA MILIJUNA EURA
Radovi od 48.000 eura prerasli u golemi iznos: "Sisak će snositi posljedice zbog bivše gradonačelnice"
Proračun Grada Siska ovršen je za 541.479,23 eura zbog radova na otvorenom kanalu u naselju Zeleni brijeg iz 2019. godine, čime je Grad dobio još jednu ovrhu iz vremena prethodne gradonačelnice Kristine Ikić Baniček, izvijestili su u četvrtak iz Gradakw uprave.
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Ocjenuju kako se, uvidom u zaprimljene dokumente, radi o namjernom nemaru i bahatom ponašanju prethodnika.
"Na loše stanje kanala upozoravale su obitelji koje ondje žive, tražeći od Grada da ispuni svoju zakonsku obvezu i osigura funkcionalnu odvodnju kako bi se spriječile poplave i materijalna šteta na njihovim nekretninama. Umjesto pravodobnog rješavanja problema, uslijedio je dugotrajan sudski postupak", navodi se u priopćenju.
Pravomoćnom i ovršnom sudskom presudom iz 2020. godine Gradu Sisku naloženo je da ponovno stavi u trajnu funkciju otvoreni kanal i propust te plati kaznu od 20.000 kuna.
"Budući da bivša gradonačelnica Ikić Baniček ni tada nije postupila po sudskoj presudi, Općinski sud u Sisku rješenjem od 7. listopada 2024. godine ostavio je Gradu dodatni rok od 30 dana za izvršenje obveze te odredio sudske penale u iznosu od 2.654,46 eura za svaki dan zakašnjenja nakon isteka tog roka“, navodi se u priopćenju Grada Siska.
'Problem koji se mogao riješiti za nekoliko desetaka tisuća eura prerastao je u obvezu veću od pola milijuna eura...'
Rješenje je postalo pravomoćno 1. studenoga 2024., a ovršno 10. studenoga iste godine. Iz Grada ističu kako je sud u obrazloženju izričito naveo da je Grad Sisak imao dovoljno vremena za izvršenje obveze te da su određeni sudski penali osnovani i primjereni kako bi ga prisilili na postupanje u skladu sa sudskom odlukom.
"Obvezu saniranja kanala je završio novi gradonačelnik Domagoj Orlić već 29. svibnja 2025. godine, samo šest dana nakon što je preuzeo vlast od svoje kompromitirane prethodnice, no šteta njezinog nečinjena upravo je došla na naplatu jer posljedice višemjesečnog neizvršavanja pravomoćne sudske odluke već su bile nastale", navode iz grada.
Dodaju kako je riječ o zahvatu čija je vrijednost iznosila manje od 50.000 eura. „Problem koji se mogao riješiti za nekoliko desetaka tisuća eura zbog dugotrajnog nepostupanja prerastao je u obvezu veću od pola milijuna eura koju će snositi građani Siska“, ističu.
Odd bivše gradonačelnice Kristine Ikić Baniček traže odgovore na pitanja kako je bilo moguće ignorirati pravomoćnu sudsku odluku, zašto se nije postupilo u rokovima koje je odredio sud te kako je odgovorno upravljanje javnim novcem moglo dovesti do toga da se posao vrijedan 48.029,25 eura pretvori u dodatnih više od 540.000 eura obveza za gradski proračun.
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