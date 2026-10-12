MOGUĆE KOMPLIKACIJE
Rajčice povezane sa salmonelom završile i u Hrvatskoj. Stručnjak: Bakterija može ući u krvotok
U Hrvatskoj nisu zabilježeni prijavljeni slučajevi trovanja hranom povezani sa spornim rajčicama iz Italije, a Državni inspektorat utvrdio je da su ih pojedini ugostiteljski objekti u Istri i na Primorju nabavili u Trstu.
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Slučajevi zaraze salmonelom u Italiji, koji se povezuju s konzumacijom cherry rajčica uzgojenih na Siciliji, izazvali su zabrinutost i među hrvatskim potrošačima. Više od stotinu ljudi zarazilo se tom bakterijom, a dio spornih rajčica završio je i u Hrvatskoj.
Državni inspektorat proveo je nadzor kako bi utvrdio kamo su rajčice distribuirane. Prema informacijama koje je zaprimio, one nisu izravno isporučivane u Hrvatsku, nego su ih pojedini subjekti iz Istre i s Primorja kupili u poslovnici trgovačkog lanca METRO u Trstu.
"Sanitarna inspekcija provedenim inspekcijskim nadzorom je utvrdila da su predmetne rajčice nabavljene u prvoj polovici rujna te da je riječ o ugostiteljskim objektima koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni", izvijestili su iz Inspektorata.
Iz hrvatske podružnice trgovačkog lanca poručili su da se rajčice povezane s ovim slučajem nisu prodavale u njihovim trgovinama u Hrvatskoj.
Sumnja na vodu za navodnjavanje
Bakterije su pronađene u vodi za navodnjavanje na Siciliji, zbog čega se sumnja da je ona mogla biti izvor kontaminacije.
Dr. sc. Zdenko Mlinar iz Odjela za sanitarnu mikrobiologiju objasnio je za Dnevnik Nove TV kako patogeni iz životinjskog izmeta mogu dospjeti u tlo, a potom i u podzemne vode te izvore koji se koriste za navodnjavanje poljoprivrednih površina.
Simptomi zaraze salmonelom najčešće se pojavljuju između 12 i 36 sati nakon konzumacije kontaminirane hrane. U težim slučajevima mogu nastupiti ozbiljne zdravstvene komplikacije.
"U manjim slučajevima može doći do razvoja teže kliničke slike od ulaska bakterije u krvotok pa svih komplikacija koje dolaze s tim", upozorio je Mlinar.
Udruga potrošača traži istraživanje rajčica
Slovenski savez potrošača proveo je testiranje domaćih i uvoznih rajčica, a hrvatska udruga za zaštitu potrošača namjerava Ministarstvu poljoprivrede uputiti zahtjev za financiranje sličnog istraživanja.
Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača upozorila je na problem naknade štete u slučaju trovanja hranom.
"Ako se netko otruje i završi sa zdravstvenim tegobama trebao bi dobiti naknadu štete zato što se otrovao, a to nitko ne dobije", poručila je.
Italija je jedna od glavnih zemalja iz kojih Hrvatska uvozi rajčice. Do 1. srpnja iz te je zemlje uvezeno gotovo 748 tona rajčica, čija je vrijednost premašila dva milijuna eura.
U međuvremenu, potrošači ističu važnost podrijetla i kvalitete hrane te smatraju da bi kontrole trebale biti strože.
Sanitarna inspekcija zasad nije zaprimila prijave o mogućim trovanjima hranom povezanima s ugostiteljskim objektima koji su nabavili sporne rajčice. Ni u registru zavoda za javno zdravstvo nema prijavljenih slučajeva zaraze koji bi se povezivali s rajčicama iz Italije.
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