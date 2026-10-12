Mirovinski sustav
U Hrvatskoj godine provedene na fakultetu ne vrijede za mirovinu. Talijani ih mogu otkupiti
U Italiji je moguće uz uplatu pretvoriti godine provedene na fakultetu u mirovinski staž i potencijalno ostvariti pravo na raniju mirovinu, dok hrvatski sustav takvu mogućnost ne poznaje.
U Italiji postoji mogućnost naknadnog otkupa godina studiranja, poznata kao riscatto della laurea. Riječ je o mehanizmu kojim građani mogu razdoblje provedeno na fakultetu uključiti u mirovinski staž, iako za to vrijeme nisu uplaćivali doprinose.
Prema podacima talijanskog zavoda za mirovinsko osiguranje INPS, povlašteni otkup jedne godine studija u 2026. godini stoji 6206,64 eura. Za četverogodišnji fakultet potrebno je izdvojiti gotovo 25.000 eura, a za petogodišnji nešto više od 31.000 eura. Plaćanje je moguće i u do 120 mjesečnih rata bez kamata.
Postoji i redovni model otkupa, čija cijena ovisi o prihodima osiguranika i drugim čimbenicima. On može biti znatno skuplji, ali potencijalno omogućuje i veći iznos buduće mirovine, piše Paula Bosančić za Express.
Ipak, otkup godina studija ne znači automatski da će osoba otići u mirovinu četiri ili pet godina ranije. Korist ovisi o njezinoj dobi, dosadašnjem stažu i uvjetima umirovljenja koji će vrijediti u trenutku odlaska u mirovinu. U nekim slučajevima otkup može pomoći u ispunjavanju uvjeta za ranije umirovljenje, dok u drugima može poslužiti samo za povećanje buduće mirovine.
Hrvatska ne priznaje godine studija kao staž
U Hrvatskoj se redovito studiranje samo po sebi ne uračunava u mirovinski staž. Građani koji su na fakultetu proveli četiri, pet ili šest godina ne mogu naknadno uplatiti doprinose kako bi im se to razdoblje priznalo.
Ako su tijekom studiranja bili zaposleni ili osigurani na drugoj zakonskoj osnovi, staž im se priznaje na temelju tog osiguranja, a ne samog studiranja.
Prema pravilima koja vrijede u 2026. godini, muškarci pravo na redovitu starosnu mirovinu ostvaruju sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža, dok žene u prijelaznom razdoblju mogu u mirovinu sa 64 godine. Za prijevremenu starosnu mirovinu muškarcima je potrebno 60 godina života i 35 godina staža, a ženama 59 godina života i 34 godine staža.
Za mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika potrebno je navršiti 60 godina života i imati 41 godinu staža osiguranja u stvarnom trajanju. To znači da osoba koja je počela raditi sa 19 godina i neprekidno radila može taj uvjet ispuniti sa 60 godina, dok će netko tko se nakon fakulteta zaposlio s 25 godina tada imati 35 godina staža.
Dokup staža postojao je i u Hrvatskoj
Hrvatska je u prošlosti poznavala različite oblike dokupa staža, ali oni su bili namijenjeni određenim skupinama građana i povezani s posebnim okolnostima, primjerice gubitkom posla pred mirovinu.
I danas postoji mogućnost produženog mirovinskog osiguranja, kojom određene osobe mogu nastaviti uplaćivati doprinose nakon prestanka obveznog osiguranja. Međutim, ta mogućnost ne dopušta naknadnu uplatu doprinosa za godine provedene na fakultetu prije više desetljeća.
Ni mirovinska reforma čije su pojedine odredbe stupile na snagu 2026. godine nije uvela mogućnost otkupa godina studiranja.
Uvođenje takvog modela zahtijevalo bi izmjene zakona, a otvorilo bi i pitanje njegove pravednosti. Naime, otkup koji bi stajao nekoliko desetaka tisuća eura bio bi znatno dostupniji građanima s višim primanjima, dok bi ga osobe s prosječnim plaćama teže mogle priuštiti.
Talijanski model pokazuje da je moguće omogućiti otkup godina studiranja, no eventualno uvođenje sličnog sustava u Hrvatskoj zahtijevalo bi jasno definiranje uvjeta, cijene i načina na koji bi se otkupljeni staž koristio pri ostvarivanju prava na mirovinu.
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