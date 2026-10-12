U Hrvatskoj godine provedene na fakultetu ne vrijede za mirovinu. Talijani ih mogu otkupiti

Za mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika potrebno je navršiti 60 godina života i imati 41 godinu staža osiguranja u stvarnom trajanju. To znači da osoba koja je počela raditi sa 19 godina i neprekidno radila može taj uvjet ispuniti sa 60 godina, dok će netko tko se nakon fakulteta zaposlio s 25 godina tada imati 35 godina staža.