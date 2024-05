Raspisana tjeralica za prijateljicom Josipe Rimac. Mora u zatvor jer joj je sredila stan

Podijeli :

Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Županijski sud u Zagrebu raspisao je tjeralicu za prijateljicom Josipe Pleslić ex Rimac Anna Marijom Radić koja je pravomoćno osuđena na godinu dana zatvora.

Radić je bivša ravnateljica u Ministarstvu regionalnog razvoja koja je proglašena krivom da je bivšem suprugu Josipe Rimac nezakonito dodijelila stan u Kninu. Osim zatvorske kazne mora državi vratiti i 550 tisuća kuna s kamatama, koliko je vrijedio stan što ga je nezakonito odijelila Danijelu Rimcu, suprugu tadašnje gradonačelnice.

Izbjegavala kaznu

Iako joj je pravomoćna presuda izrečena još 2021. Anna Marija Radić do sada je izbjegavala odlazak na izdržavanje kazne, pravdajući se zdravstvenim problemima. Nakon što joj je sud zadnju molbu za odgodom izvršavanja kazne odbio, a ona se nije pojavila u zatvoru, raspisana je za njom tjeralica. Potvrđeno je to za Jutarnji list na zagrebačkom Županijskom sudu.

Policija bi ju trebala pronaći, uhititi i sprovesti u zatvor.

Zanimljivo je da u ovom slučaju ni Josipa Rimac ni njezin ondašnji suprug nisu optuženi.

Muljaže sa stanom

Danijel Rimac imao je kao branitelj imao pravo na stambeno zbrinjavanje, no po zakonu mu je pripadao tek stan u kojem je do tada s obitelji živio. Radilo se o stanu od 128 kvadrata kojeg je tročlana obitelji koristila. Sud je utvrdio da je uz pomoć Anne Marije Radić, Danijel Rimac dobio je još dvije etaže u istoj zgradi, u Meštrovićevoj ulici 10 u Kninu. Na to nije imao pravo.

Vrhovni sud: Anna Maria Radić mora u zatvor zbog stana Josipe Rimac

Tijekom procesa utvrđeno je da je tadašnja ravnateljica u Ministarstvu zatražila od svojih službenica u kninskom uredu za naprave ugovor iz kojeg se ne bi vidjelo da Danijel Rimac dobiva tri različite nekretnine, već samo jednu jedinicu, što mu je zakonom dozvoljavao.

Lažirala je ugovor

U ugovoru zato nije bila navedena ni kvadratura, pa ga je i tadašnja zamjenica općinske državne odvjetnice u Šibeniku Snježana Bajan odobrila. Ona je, naime, samo provjeravala ima li Danijel Rimac pravo na stambeno zabrinjavanje, dok u detalje ugovora, kao ni samo nekretninu nije kontrolirala. Nedavno se ispostavilo da je Bajan bila u bliskom kontaktu s Josipom Rimac.

Rimac se dopisivala i s tužiteljicom iz afere sa sumnjivom dodjelom stana u Kninu. Evo što je sada učinio DORH

Anna Marija Radić je tijekom procesa uvjeravala sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu da nije bila svjesna da radi nešto nezakonito, budući da je Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku potvrdilo nacrt ugovora za Danijela Rimaca. Međutim, četiri njezine službenice svjedočile su kako je cijela ta procedura bila nesvakidašnja.

Na početku ovog slučaja Anna Marija Radić je tvrdila kako je i ona dobila nalog za stambeno zbrinjavanje obitelji tadašnje kninske gradonačelnice, no tijekom procesa očito nije bila spremna otkriti od koga.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.