Raspudić: Dramaturgija Plenkovićevih melodrama s happy endom dobro je poznata

Podijeli :

N1

Gost N1 Studija uživo bio je saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić.

Dan je počeo štrajkom službenika u pravosuđu, a štrajk se spominjao kao mogućnost i za pravosudne policajce, nastavnike, medicinske sestre… Onda je nakon sastanka sa sindikatima premijer Andrej Plenković nakon sastanka sa sindikatima najavio da će od lipnja za 219.000 zaposlenika u državnim i javnim službama rasti plaće od 60 do 100 eura. Sve već viđeno, tvrdi Raspudić.

Sindikat koji je pokrenuo štrajk na sudovima: Tražimo povećanje od 400 eura neto Porez na nekretnine: “To je pitanje klasne jednakosti koje se političari boje”

“Dobro nam je poznata dramaturgija Plenkovićevih melodrama koje na kraju imaju happy end, a imaju ga zahvaljujući velikom predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Naravno da se znalo i prije da će ovako završiti”, kaže Raspudić te dodaje:

“Mi smo već de facto u predizbornom modu i to se prije svega odnosi na vladajuće pa sve poteze koje povuku prije svega treba analizirati u tom svjetlu. Imamo inflaciju zbog koje je svima pala plaća, budžet se jednako napunio i sad se radi o tome da je potrebno dići plaće. I sad se to prezentira kao milosrđe predsjednika Vlade ili njegova socijalna osjetljivost. Imamo povremeno ovakve melodrame koje završavaju happy endom zahvaljujući njemu.”

Penković pak kaže da je sve to jedan paket koji je moguć zbog uspjeha njegove Vlade. Raspudić je rekao da je očekivano da će se to sve predstavljati kao uspjeh Vlade.

“Radi o tome da nismo imali gospodarski pad, dogodila se inflacija i samo treba korigirati primanja s iznosom inflacije. To je cijela priča. A on to predstavlja kao uspjeh, milosrđe ili njegovu socijalnu osjetljivost ili uspjeh njegovih vrhunskih pregovaračkih sposobnosti koje nekako njegovi ministri nemaju. Ministri koje je već nekoliko puta pustio da izgore u pregovorima i onda on dolazi kao deus ex machina i rješava stvar”, kazao je Raspudić.

Naglašava da, politički gledano, ljudima treba dati informacije. “To je vaše, nije vam ništa dao. A oni koji će mu povjerovati da je ovo vrhunski uspjeh, njegova milostinja i dati mu glas, ti su ga onda i zaslužili.”

“Ostaje konstatacija da se nalazimo pred iznimno gustim političkim razdobljem gdje se vodi politička borba za vlast na svim razinama i sve poteze treba analizirati u tom svjetlu”, istaknuo je Raspudić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.