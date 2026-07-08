Raste broj predatora na plažama, policija upozorava roditelje: "Koriste razne predmete kako bi sakrili kamere"

Kampanja, koju i ove godine provodi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, uz podršku Pravobraniteljice za djecu, usmjerena je na zaštitu privatnosti, dostojanstva i sigurnosti djece tijekom ljetnih mjeseci. Njome se želi upozoriti javnost na važnost odgovornog ponašanja odraslih na plažama, bazenima, kupalištima i u turističkim objektima, osobito kada je riječ o fotografiranju, snimanju i dijeljenju sadržaja djece na internetu.