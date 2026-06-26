Ravnateljica Nacionalnog parka Brijuni podnijela ostavku

"Odluku o odlasku donijela sam jer u postojećim okolnostima ne vidim dovoljno prostora za daljnji profesionalni razvoj i provedbu projekata za koje vjerujem da su važni za budućnost Ustanove", navela je Stojkovski u priopćenju. dodavši kako joj je obnašanje ove dužnosti predstavljalo "iznimno vrijedno profesionalno i osobno iskustvo".