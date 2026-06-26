Nataša Stojkovski
Ravnateljica Nacionalnog parka Brijuni podnijela ostavku
Nakon niza afera u javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni, od krivolova do korištenja resursa Nacionalnog parka u privatne svrhe, dosadašnja ravnateljica Nataša Stojkovski podnijela je ostavku, potvrdili su u petak ujutro iz te ustanove.
Oglas
"Odluku o odlasku donijela sam jer u postojećim okolnostima ne vidim dovoljno prostora za daljnji profesionalni razvoj i provedbu projekata za koje vjerujem da su važni za budućnost Ustanove", navela je Stojkovski u priopćenju. dodavši kako joj je obnašanje ove dužnosti predstavljalo "iznimno vrijedno profesionalno i osobno iskustvo".
Kazala je da je tijekom svoga mandata nastojala odgovorno, profesionalno i predano obavljati povjerenu dužnost, s jasnom vizijom razvoja Ustanove, očuvanja prirodnih vrijednosti te unapređenja suradnje sa zaposlenicima, lokalnom zajednicom i svim partnerima.
"Ponosna sam na sve što smo zajedničkim radom ostvarili te vjerujem da Nacionalni park ima znanje, potencijal i ljude koji će nastaviti njegov uspješan razvoj i očuvanje vrijednosti zbog kojih postoji.", navela je sada već bivša ravnateljica nacionalnog parka Brijuni..
Sredinom svibnja bivši ravnatelj Nacionalnog parka Eduard Kolić prijavljen je za kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te protuzakoniti lov i ribolov. Policija ga sumnjiči da je u tijekom 2026. godine, na području nacionalnog parka, koristio nedopušteno sredstvo prilikom lova.
Stojkovski je tada izjavila da najoštrije osuđuje svako postupanje protivno zakonskim propisima, etičkim standardima i temeljnim vrijednostima zaštite prirode, te je naglasila kako ne tolerira zloupotrebu položaja, korištenje službenih resursa protivno propisima niti bilo kakve nezakonite aktivnosti.
Nakon objave snimki i navoda o mogućim nezakonitostima vezanima uz lov i postupanje službenih osoba na Brijunima, Stojkovski je zbog sumnje na zlouporabu položaja podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Puli protiv dvojice zaposlenika Nacionalnog parka Brijuni.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas