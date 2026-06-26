Oglas

Nataša Stojkovski

Ravnateljica Nacionalnog parka Brijuni podnijela ostavku

author
Hina
|
26. lip. 2026. 10:09
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Nataša Stojkovski
Srecko Niketic/PIXSELL

Nakon niza afera u javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni, od krivolova do korištenja resursa Nacionalnog parka u privatne svrhe, dosadašnja ravnateljica Nataša Stojkovski podnijela je ostavku, potvrdili su u petak ujutro iz te ustanove.

Oglas

"Odluku o odlasku donijela sam jer u postojećim okolnostima ne vidim dovoljno prostora za daljnji profesionalni razvoj i provedbu projekata za koje vjerujem da su važni za budućnost Ustanove", navela je Stojkovski u priopćenju. dodavši kako joj je obnašanje ove dužnosti predstavljalo "iznimno vrijedno profesionalno i osobno iskustvo". 

Kazala je da je tijekom svoga mandata nastojala odgovorno, profesionalno i predano obavljati povjerenu dužnost, s jasnom vizijom razvoja Ustanove, očuvanja prirodnih vrijednosti te unapređenja suradnje sa zaposlenicima, lokalnom zajednicom i svim partnerima.

"Ponosna sam na sve što smo zajedničkim radom ostvarili te vjerujem da Nacionalni park ima znanje, potencijal i ljude koji će nastaviti njegov uspješan razvoj i očuvanje vrijednosti zbog kojih postoji.",  navela je sada već bivša ravnateljica nacionalnog parka Brijuni..

Sredinom svibnja bivši ravnatelj Nacionalnog parka Eduard Kolić prijavljen je za kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te protuzakoniti lov i ribolov. Policija ga sumnjiči da je u tijekom 2026. godine, na području nacionalnog parka, koristio nedopušteno sredstvo prilikom lova.

Stojkovski je tada izjavila da najoštrije osuđuje svako postupanje protivno zakonskim propisima, etičkim standardima i temeljnim vrijednostima zaštite prirode, te je naglasila kako ne tolerira zloupotrebu položaja, korištenje službenih resursa protivno propisima niti bilo kakve nezakonite aktivnosti.

Nakon objave snimki i navoda o mogućim nezakonitostima vezanima uz lov i postupanje službenih osoba na Brijunima, Stojkovski je zbog sumnje na zlouporabu položaja podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Puli protiv dvojice zaposlenika Nacionalnog parka Brijuni.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
nacionalni park brijuni nataša stojkovski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ