Plan specijalizacija u javnom savjetovanju; 3.584 specijalizacije za liječnike

Plan uključuje i poseban program podrške mladim liječnicima. Oni će moći provesti od šest do 12 mjeseci u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon završetka fakulteta, uz mentorstvo starijih kolega. Taj će im rad donijeti dodatne bodove u natječajima za specijalizacije, što bi ih moglo motivirati da se odluče za deficitarne ili manje atraktivne sredine.