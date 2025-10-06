Plan specijalizacija u javnom savjetovanju; 3.584 specijalizacije za liječnike

Ministarstvo zdravstva uputilo je u ponedjeljak u javno savjetovanje Nacionalni plan specijalizacija za razdoblje 2025.–2029., kojim je predviđeno raspisivanje 3.584 specijalizacije s ciljem ravnomjernije dostupnosti zdravstvene skrbi u svim dijelovima Hrvatske.
Oglas
Prioriteti su jačanje primarne zdravstvene zaštite, osnaživanje mladih liječnika te modernizacija sustava specijalizacija, poručuju iz Ministarstva zdravstva.
Naglasak je na područjima u kojima je dosad bilo najviše kadrovskih izazova. Najviše je specijalizacija planirano za obiteljsku medicinu (oko 470), hitnu medicinu (250), pedijatriju (250) i psihijatriju (180). Veći broj specijalizacija predviđen je i za abdominalnu kirurgiju te kliničku radiologiju, dok ginekologija dobiva 200 mjesta.
S druge strane, u specijalnostima poput maksilofacijalne kirurgije, estetske kirurgije i sudske medicine potrebe su manje, pa je broj novih mjesta znatno skromniji. Za sudsku medicinu u planu su četiri specijalizacije, a za estetsku kirurgiju njih 15.
Poseban naglasak na primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Poseban je naglasak stavljen na primarnu zdravstvenu zaštitu, što bi trebalo olakšati dostupnost liječnika u ruralnim i slabije naseljenim sredinama.
"Specijalizacije moraju odgovarati stvarnim potrebama sustava i pacijenata – ne smiju ostati mrtvo slovo na papiru,“ poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić, naglasivši kako je plan izrađen na temelju jasno iskazanih potreba zdravstvenih ustanova.
Kada je riječ o užim specijalizacijama, Ministarstvo najavljuje da će sve potrebe koje su iskazale zdravstvene ustanove biti uvažene, budući da se radi o dodatnom usavršavanju već zaposlenih specijalista.
Poseban program podrške mladim liječnicima
Plan uključuje i poseban program podrške mladim liječnicima. Oni će moći provesti od šest do 12 mjeseci u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon završetka fakulteta, uz mentorstvo starijih kolega. Taj će im rad donijeti dodatne bodove u natječajima za specijalizacije, što bi ih moglo motivirati da se odluče za deficitarne ili manje atraktivne sredine.
"Program neće biti obavezan, nego poticajan", kazala je ministrica Hrstić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas