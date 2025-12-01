Rekordni proračun Splitsko-dalmatinske: 200 tisuća eura za izgradnju Centra za žrtve komunizma

Boban je uz to naveo i da će u proračunu biti osigurana sredstva za sva socijalne potrebe koje su i dosad bile financirane, a osigurano je i oko 11 milijuna eura za izgradnju Domova umirovljenika u Aržanu, Vrlici i Cisti, te osam milijuna eura za uvođenje javnog linijskog prometa na području cijele Splitsko-dalmatinske županije. "Proračunskim sredstvima financirat ćemo brodsku liniju Omiš-Postira (Brač) i dužobalnu liniju Trogir-Omiš," istaknuo je.