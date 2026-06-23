IZBOR USTAVNIH SUDACA
Restović: Nećemo više pregovarati s HDZ-om; Malenica: Sjednite s nama za stol
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u utorak poslijepodne započeo je sa saslušanjem prvih pet od 15 kandidata za tri ustavna suca, a sutra će nastaviti razgovore s preostalima, nakon čega slijedi usuglašavanje HDZ-a i lijeve oporbe, no iz SDP-a najavljuju da ovaj put neće pregovarati.
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"SDP ovaj put neće pregovarati s HDZ-om oko kandidata za ustavne suce iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran, uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Prvi put je ponudio onu političku trgovinu koja je i protuustavna, a drugi put je izašao samoinicijativno s tri imena bez da se o tome usuglasilo s oporbom", kazao je uime SDP-a Tonči Restović uoči prvog kruga saslušanja.
SDP će nakon razgovora sa svim kandidatima napraviti analizu te na nekoj od idućih sjednica Odbora predložiti kandidate za koje smatraju da su najbolji, stručni i s integritetom, najavio je SDP-ov zastupnik.
Čisto sumnja, kazao je, da će se tri suca Ustavnog suda izabrati do 15. srpnja, kada Sabor odlazi na ljetnu dvomjesečnu stanku.
Malenica pozvao opoziciju na dogovor
Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica (HDZ) poziva oporbu da nakon saslušanja svih kandidata ipak sjednu s njima za stol kako bi usuglasili tri imena i konačno kompletirali Ustavni sud do ljetne stanke. U suprotnom će taj sud do jeseni raditi u nepotpunom, 10-ero članom sastavu, u kakvom radi još od travnja kada je trojici ustavnih suda istekao i produženi mandat.
"Iako su do danas tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate na pregovorima, sada imaju (SDP) drugačiji pristup gdje će oni jednostrano predložiti kandidate, dakle, sve ono što su zamjerali HDZ-u do sada", komentirao je Malenica.
HDZ će ići za tim da se do ljetne stanke izaberu tri ustavna suca, dodao je.
"Nama je cilj do ljeta izabrati tri suca kako bi ustavni sud bio kompletan, sada je na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost", rekao je.
15 kandidata
Sabor je prije malo više od mjesec dana već raspravljao o tri kandidata, no u konačnici na glasanju nisu dobili potrebnu dvotrećinsku podršku zbog prijepora vladajućih i lijeve oporbe. Stoga je Odbor za Ustav ponovio javni poziv na koji se javilo 17 kandidata. Jedna kandidatura nije bila pravovaljana, a u međuvremenu je i jedan kandidat, Tunjica Petrašević, povukao kandidaturu, rekao je Malenica.
Ponovno su se kandidirala i trojica o kojima je Sabor raspravljao - Željko Matijašec, Željko Pajalić i Goran Selanec.
Danas Odbor saslušava Nevenu Aljinović, Branku Genzić Horvat, Anu Horvat Vuković, Davorina Ivanjeka te Jadranka Juga, a sutra od 9,30 sati preostalih 10.
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