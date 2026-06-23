Restović: Nećemo više pregovarati s HDZ-om; Malenica: Sjednite s nama za stol

Sabor je prije malo više od mjesec dana već raspravljao o tri kandidata, no u konačnici na glasanju nisu dobili potrebnu dvotrećinsku podršku zbog prijepora vladajućih i lijeve oporbe. Stoga je Odbor za Ustav ponovio javni poziv na koji se javilo 17 kandidata. Jedna kandidatura nije bila pravovaljana, a u međuvremenu je i jedan kandidat, Tunjica Petrašević, povukao kandidaturu, rekao je Malenica.