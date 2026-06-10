Politički sukob se zaoštrava: Optužbe za manipulaciju oko dnevnog reda i izbora ustavnih sudaca

"HDZ radi ono u čemu je najbolji – manipulira, izvrće, laže i podmeće. Pokušava posvađati nas kao koalicijske partnere. Ja nisam dao nikakvu suglasnost. Mene je, kao potpredsjednika Odbora, predsjednik Odbora izvijestio da će time dopuniti dnevni red. Što bi se dogodilo da sam rekao 'ne'? Mislite da oni to ne bi napravili?", poručio je.