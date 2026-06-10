REAKCIJE NA SLUČAJ "STOKA"
Politički sukob se zaoštrava: Optužbe za manipulaciju oko dnevnog reda i izbora ustavnih sudaca
Ne stišavaju se reakcije na istup saborske zastupnice Možemo Sandre Benčić, koja je nakon sjednice saborskog Odbora za Ustav vladajuće zastupnike nazvala "stokom". Sporna izjava uslijedila je nakon što je na dnevni red sjednice dodana točka o formiranju liste kandidata za Ustavni sud.
Benčić priznaje da je bila frustrirana, no smatra da se nema razloga ispričavati HDZ-u.
"Meni je žao što su građani to morali čuti, ali, kao što se sigurno većini građana kad to slušaju dogodi isto, dogodilo se i meni. Nemam se potrebe ispričavati HDZ-u", poručila je.
Iz HDZ-a njezine su riječi oštro osudili. Saborski zastupnik Nikola Mažar tvrdi da je Benčić pokazala što doista misli o političkim protivnicima i njihovim biračima.
"Vidjeli smo lice bez maske koje je reklo što misli ne samo o HDZ-u, ne samo o 200 tisuća članova HDZ-a nego o svim hrvatskim građanima koji koriste svoje demokratsko pravo i daju povjerenje određenoj političkoj opciji. To je nastavak mišljenja radikalne i rigidne ljevice o hrvatskim građanima", rekao je Mažar.
Spor oko dogovora o dnevnom redu
Dodatne prijepore izazvala je rasprava o tome je li dopuna dnevnog reda bila prethodno usuglašena s oporbom.
Predsjednik Odbora za Ustav Ivan Malenica tvrdi da je o tome unaprijed razgovarao sa SDP-ovim potpredsjednikom Odbora Sašom Đujićem.
"Dan prije sjednice kontaktirao sam potpredsjednika Odbora Sašu Đujića i izvijestio ga da ću dopuniti dnevni red kako bismo mogli nastaviti proceduru, odnosno razgovore s kandidatima, na što mi je rekao da nema ništa protiv toga i da ne vidi nikakav problem u tome", rekao je Malenica.
Đujić optužuje HDZ za manipulaciju
Takvu verziju događaja jučer je za Jutarnji list potvrdio i sam Đujić, poručivši da u dopuni dnevnog reda ne vidi ništa sporno. No danas tvrdi da nikakvu suglasnost nije dao te optužuje HDZ za manipulaciju.
"HDZ radi ono u čemu je najbolji – manipulira, izvrće, laže i podmeće. Pokušava posvađati nas kao koalicijske partnere. Ja nisam dao nikakvu suglasnost. Mene je, kao potpredsjednika Odbora, predsjednik Odbora izvijestio da će time dopuniti dnevni red. Što bi se dogodilo da sam rekao 'ne'? Mislite da oni to ne bi napravili?", poručio je.
Reakcije iz oporbe
Dio oporbenih zastupnika kaže da razumije Benčićinu frustraciju, ali smatra da takvom rječniku nije mjesto u javnom prostoru.
"Moramo voditi računa kako se ponašamo u javnom prostoru i to jednostavno nije dopušteno. Benčić treba biti ljuta i na jedne i na druge koji su dopustili dodavanje ove točeke na dnevni red. Ja sam uvijek više ljuta na svoje, jer od drugih očekujem, ali od svojih ne", rekla je Anka Mrak Taritaš.
Predsjednik IDS-a Dalibor Paus također smatra da reakcija nije bila primjerena.
"Mislim da to nije primjerena reakcija i na njezinu mjestu ja ne bih tako reagirao", rekao je, ali također dodao da frustraciju razumije.
Pukotine između SDP-a i Možemo
Desna oporba cijeli slučaj koristi kao argument da postoje nesuglasice između SDP-a i Možemo, iako predstavnici tih stranaka tvrde da je njihova suradnja stabilna.
"Vidimo da dolazi do pucanja unutar koalicije SDP-a i Možemo. Različiti stavovi Đujića i Bauka pokazuju nesuglasice, a bit će zanimljivo vidjeti kako će izgledati podjela plijena kada je riječ o ustavnim sucima", poručili su iz Mosta.
Novi krug pregovora o izboru ustavnih sudaca nije ni započeo, a već je izazvao nove političke sukobe. Unatoč prijeporima, vladajući očekuju da će izbor sudaca zaključiti prije odlaska Sabora na ljetnu stanku odnosno do 15. Srpnja.
Više pogledajte u prilogu naše Katarine Plantak.
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