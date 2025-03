Riječki prorektor o uhićenju: Zna li policija da Palestina nije država? Nemam namjeru platiti kaznu

Podijeli :

Nel Pavletic/PIXSELL

Riječka policija potvrdila je da je Jelenića odvela u policijsku postaju i uručila mu prekršajni nalog.

Subotnji prosvjed “Noćni marš”, koji je organiziran povodom Dana žena, okončan je privođenjem prorektora za znanost Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Gordana Jelenića i to zato što je na prosvjed došao s palestinskom zastavom.

Pomalo bizarno privođenje za prorektora je završilo prekršajnim nalogom, privremenim oduzimanjem zastave te novčanom kaznom od 200 eura, a kako najavljuje sam prof. dr. Jelenić na sve za što ga se tereti uložit će žalbu, jer smatra da je cijeli postupak policijskih službenika bio pretjeran, piše Novi list.

Policija privela riječkog prorektora na Noćnom maršu: Razlog je zastava koju je nosio

“U samom pozivu organizatora “Noćnog marša” stajalo je da se uz primarni fokus događaja na nedostatak standarda zaštite žena i njihovu neravnopravnost pozivaju i građani koji žele iskazati stav protiv okupacije i genocida u Palestini, ali i drugim državama. To je razlog zbog čega sam na skup došao sa zastavom.

Za vrijeme skupa nije bilo nikakvih problema. Prilazili su mi građani, željeli su se fotografirati sa zastavom, a policija nije reagirala. Uglavnom, svi su imali pozitive reakcije.

Međutim, kada je skup završio prišla su mi trojica policajaca te su zatražili osobnu iskaznicu i pitali su me znam li da nije dozvoljeno isticanje zastava drugih država. Nisam to znao, a i da jesam to ne bi puno promijenilo.

Ne doživljavam to kao nešto prioritetno, već smatram da je bitno dati podršku, a takvim zakonskim odredbama skupovi gube smisao”, priča prorektor.

Njega i suprugu, kaže, nakon toga su odveli u I. policijsku postaju, a on je policajce putem pitao jesu li svjesni da Palestina zapravo nije država.

Rekli su mu da će objašnjenje dobiti u policijskoj stanici.

“Objašnjenje nisam dobio, ali sam dobio prekršajni nalog i oduzeta mi je zastava. Piše da je oduzeta privremeno i nadam se da je tako, jer ta zastava za mene ima emotivnu vrijednost, nisam je želio tamo pustiti.

U prekršajnom nalogu piše da sam kriv po članku 26. prekršajnog zakona, a dobio sam i novčanu kaznu od 200 eura. Nemam namjeru platiti tu kaznu, već ću iskoristiti mogućnost žalbe.

Cijeli je postupak pretjeran i pitam se bi li bio takav da se radilo o zastavi neke druge države. Žalit ću se dok budem mogao, jer smatram da je potrebno reagirati, podignuti svijest javnog angažmana i svijest o demokraciji”, ističe prof. dr. Jelenić.

Zastavu je, dodaje, nabavio prije 25 godina, u vrijeme dok je živio u Londonu.

“Kupio sam je na jednom propalestinskom skupu i ona za mene ima veliku emotivnu vrijednost”, zaključuje prof. dr. Jelenić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok