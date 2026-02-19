SDP o vladajućoj većini: Sutra će se pokazati bratstvo među onima koji se vrijeđaju i nazivaju glupanima

Pa je tako podsjetila na Tomislava Ćorića, koji je "slabo zabijao golove, ali je uvijek asistirao u mutnim igrama", Nadu Murganić i njene izjave o nasilju u obitelji te dodjelu EU novca privatnom vrtiću, Marka Pavića i njegovo zagovaranje odlaska u mirovinu sa 67 godina, kao i kupovinu parfema "ne bi li se dodvorio EU dužnosnicima na naš račun". Podsjetila je i na Vesnu Bedeković zbog koje je, kazala je, morao reagirati Ustavni sud zbog Zakona o udomiteljstvu, Josipa Aladrovića koji čeka presudu za namještanje poslova te na posljednjeg Marina Piletića koji je, naglasila je, "ostavio najviše kaosa iza sebe".