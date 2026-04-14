Ružić se sastao s djelatnicima u bijelom štrajku: "Pokazali su koliko im je stalo do sustava"

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić u utorak je u Splitu razgovarao s djelatnicima Zavoda za socijalni rad koji su već sedmi tjedan u bijelom štrajku, te najavio kratkoročne i dugoročne mjere, među kojima je zapošljavanje novih radnika.
"Sastanak je bio vrlo produktivan i koristan, djelatnici su pokazali koliko im je stalo do sustava. Konkretno smo dogovorili da se krene u pokušaj da se zapošljavaju novi radnici", izjavio je Ružić nakon sastanka, komentirajući trenutnu situaciju u splitskom Zavodu za socijalni rad i nedostatak 23 socijalna radnika.
Najavio je kratkoročne mjere koje bi trebale unaprijediti rad i imati koristi za građane, te dugoročne mjere vezane uz dostupnost kadrova i reorganizaciju koje nije moguće napraviti u kratkom vremenu, jer se tiču sustava obrazovanja, dostupnosti kadrova, usklađivanja tržišta rada sa produkcijom stručnog kadra. Ocijenio je da je obostrana želja da se radi na poboljšanju sustava, te da postoje objektivne okolnosti koje sam rad i organizaciju rada čine vrlo izazovnim.
"Ne možemo stvoriti djelatnike kojih trenutno nema. Tu je riječ o mjerama gdje bi stvorili uvjete rada za poželjnija radna mjesta, za lakše doseljavanje u Split onih kojih trenutno nema na tržištu rada", kazao je Ružić, dodavši da je novi sastanak u splitskom Zavodu dogovoren za početak svibnja.
Upitan zašto se u radni odnos ne primaju socijalni radnici s diplomom mostarskog sveučilišta, odgovorio je da je problem s nostrifikacijom diploma, da je s komorom socijalnih radnika imao nekoliko sastanaka te se nada da će uskoro pronaći rješenje.
Kazao je da u zavodima za socijalni rad ima zaostataka, no oni su očekivani s obzirom na ogromna prava budući da nikada nije bilo više socijalnih naknada. Dosad je za inkluzivni dodatak i osobnu asistenciju podneseno više od 350.000 zahtjeva, 220.000 korisnika dobiva inkluzivni dodatak, a u radu ih je još više od 100.000, rekao je.
Socijalna radnica splitskog Zavoda za socijalnu skrb Vicenca Abaza izjavila je da bijeli štrajk djelatnika traje već sedmi tjedan, da rade u kritičnim uvjetima te da njihovi korisnici sigurno pate.
"U splitskom Zavodu nedostaje 23 socijalna radnika, nedostaje i pravnika i ogroman je deficit psihologa. Ovaj područni ured 'vodi' 200.000 stanovnika i uskoro će ostati na tri psihologa. Ne držimo sve konce u rukama i apsolutno su neke obitelji nepokrivene, te se dugo čeka", upozorila je Abaza, dodavši da neke poslove socijalnih radnika obavljaju pravnici, ali i druge struke.
Sastanak s ministrom ocijenila je kvalitetnim dodavši kako je dobro da se krenulo s razmišljanjem o stvaranju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, te konkretnih akcija.
