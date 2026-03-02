Državna tajnica o bijelom štrajku: Ministar Ružić upravo je pokrenuo razgovore

Državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić izjavila je u ponedjeljak da su upoznati s "bijelim štrajkom" koji su započeli djelatnici splitskog Zavoda za socijalni rad te se traže najbolja rješenja pri čemu je poručila da će korisnicima biti nesmetano pružena usluga.
Mađerić je izjavila da je o bijelom štrajku, koji se osim u Splitu, provodi i u nekim drugim gradovima, upoznat Hrvatski zavod za socijalni rad. Dodala je i kako je od trenutka osnivanja Zavoda zaposleno 273 radnika, u Splitu konkretno sedam i da se kontinuirano zapošljavaju i zapošljavat će se stručni radnici.
Napomenula je kako je dijalog izuzetno važan, kao i međusobno razumijevanje i komunikacija.
"Upravo je i ministar Ružić pokrenuo i razgovore s Hrvatskom udrugom socijalnih radnika, predsjednicom Sindikata zaposlenih u sustavu socijalne skrbi, s predstavnicima i ravnateljicom Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kako bi ono što je najvažnije tijekom štrajka, koji je najavljen i koji se od danas provodi, usluga za sve naše korisnike bila nesmetano pružena i ja vjerujem da će upravo to biti tako", istaknula je Mađerić, dodajući da vjeruje da će se naći rješenje i za taj problem.
Bit će novih zapošljavanja
Na novinarsko pitanje je li sedmero novih zaposlenih dovoljno i ima li potrebe za dodatnim zapošljavanjem, ponovila je da se stalno radi na novim zapošljavanjima i da taj postupak nije završen i provodi se na temelju iskaza interesa područnih ureda i ravnatelja.
"Dijalog je ključan. Mi smo tu s istim ciljem, kako Ministarstvo, tako udruge, sindikati, ali i Hrvatski zavod za socijalni rad za pružanje dobre i kvalitetne usluge za sve naše korisnike. To nam je apsolutni prioritet i krećemo u razmatranje novih rješenja za sve ove izazove, rasterećenje te reorganizacijom posla, vezano i konkretno ovdje u ovim područnim uredima, ali i ostalim uredima diljem Hrvatske", rekla je Mađerić.
Podsjetimo, splitski Zavod za socijalni rad počeo je danas s "bijelim štrajkom" zbog, tvrde, dugogodišnjeg manjka zaposlenika i izostanka mjera nadležnih institucija za stabilizaciju sustava socijalne skrbi, a pridružile su im se i kolege iz drugih gradova.
Novinari su Mađerić pitali i je li završen inspekcijski nadzor u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava čiji su djelatnici javno izrazili zabrinutost sa stanjem zgrade, uvjetima rada i sigurnošću korisnika, a roditelji i korisnici svjedočili o ponižavajućim postupcima u nastavi. Odgovorila je da inspekcijski nadzor još traje i javnost će imati informacije čim on završi.
