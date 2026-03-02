Državna tajnica o bijelom štrajku: Ministar Ružić upravo je pokrenuo razgovore

"Upravo je i ministar Ružić pokrenuo i razgovore s Hrvatskom udrugom socijalnih radnika, predsjednicom Sindikata zaposlenih u sustavu socijalne skrbi, s predstavnicima i ravnateljicom Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kako bi ono što je najvažnije tijekom štrajka, koji je najavljen i koji se od danas provodi, usluga za sve naše korisnike bila nesmetano pružena i ja vjerujem da će upravo to biti tako", istaknula je Mađerić, dodajući da vjeruje da će se naći rješenje i za taj problem.