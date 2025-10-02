Oglas

Domaća baklava Nubake

S polica se povlače baklave od oraha i pistacija! Ne jedite ih

Hina
02. lis. 2025. 13:19
baklava
Državni inspektorat RH opozvao je proizvode Domaća baklava Nubake orah, 500g i Domaća Baklava NuBake pistacio, 500g, zbog povišene razine pesticida klorpirifos-etila u brašnu korištenom u proizvodnji, izvijestila je u četvrtak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Proizvođač je New Bakery d.o.o., Donji Stupnik, a zemlja podrijetla sirovine je Slovenija. 

Maloprodaju obavlja tvrtka  NewMip d.o.o., Sisak, dodaje se u priopćenju.

Opozivaju se proizvodi sa sljedećim LOT brojevima i rokovima trajanja:

Domaća baklava Nubake orah 500g, L: 5160 / 7.10.2025; -  Domaća baklava Nubake pistacio 500g, L: 5160 / 7.10.2025.; -   Domaća baklava Nubake orah 500g, L: 5172 / 19.10.2025.; -  Domaća baklava Nubake pistacio 500g, L: 5172 / 19.10.2025.;  -  Domaća baklava Nubake orah 500g; L: 5186/ 2.11.2025.;  - Domaća baklava Nubake pistacio 500g; L: 5186/ 2.11.2025. ; - Domaća baklava Nubake orah 500g, L: 5207/ 23.11.2025 .;  - Domaća baklava Nubake pistacio 500g, L: 5207 / 23.11.2025.; - Domaća baklava Nubake orah 500g; L: 5213/ 29.11.2025.; - Domaća baklava Nubake pistacio 500g; L: 5213 / 29.11.2025.; - Domaća baklava Nubake orah 500g; L: 5230 / 16.12.2025.; -  Domaća baklava Nubake pistacio 500g, L: 5230 /16.12.2025. 

Zbog povišene razine pesticida klorpirifos-etila u brašnu korištenom u proizvodnji, taj proizvod nije u skladu s Uredbom EU  o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima, naveo je HAPIH.

Teme
baklava opoziv proizvoda povlačenje proizvoda

