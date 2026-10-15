VIDEO / Veliki napad na Rusiju, gori važna rafinerija. Zelenski: Gotovo je!

Na pitanje bi li Ukrajina bila spremna obustaviti napade na energetsku infrastrukturu kako bi popravila odnose s Bijelom kućom, Zelenski je odgovorio da bi na to mogao pristati samo ako bi zauzvrat dobio više američkih projektila presretača za sustave protuzračne obrane Patriot. Naglasio je da je to „minimum” na koji bi mogao pristati, prenosi Moscow Times.