"nastavljamo"
VIDEO / Veliki napad na Rusiju, gori važna rafinerija. Zelenski: Gotovo je!
Ukrajinski napadi dronovima izazvali su tijekom noći požar u rafineriji nafte kompanije Rosneft u ruskoj Rjazanjskoj oblasti, izvijestili su u četvrtak dužnosnici, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio nastavak napada na rusku energetsku infrastrukturu kao odgovor na ruske napade koji ne prestaju.
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Pavel Malkov, guverner Rjazanjske oblasti, objavio je na Telegramu da je veliki ukrajinski napad dronovima na tu regiju izazvao požar u rafineriji nafte.
„Materijalna šteta trenutačno se procjenjuje. Hitne službe rade na mjestu događaja”, poručio je.
🇺🇦🇷🇺🔥 Ukrainian long-range strike drones target the Rosneft-operated Ryazan oil refinery in Ryazan Oblast, triggering a large fire and secondary blasts. Concurrently, President Volodymyr Zelenskyy formally declares the collapse of the short-lived U.S.-brokered energy truce, stating that Kyiv is officially resuming deep-penetration strikes against Russian petroleum infrastructure following continued Russian missile and drone assaults on Ukrainian power grids. #Ukraine #Russia #Ryazan #OilRefinery #EnergyWar #Zelensky #Geopolitics #BreakingNews #OSINT— X-K (@ConflictRadarME) October 15, 2026
Zelenski: Gotovo je, nastavljamo s napadima
Zelenski je u intervjuu za Financial Times, objavljenom u četvrtak, rekao da je Ukrajina na tri dana obustavila napade na ruske rafinerije kako bi se pridržavala iznenadne najave američkog predsjednika Donalda Trumpa o „energetskom primirju”.
Ukrajinski predsjednik izjavio je da Kijev nastavlja s napadima jer je Moskva tijekom istog razdoblja nastavila gađati ukrajinsku elektroenergetsku mrežu i skladišta goriva.
„Zabrana [napada na rafinerije] više ne vrijedi. Gotovo je”, rekao je Zelenski za Financial Times.
Na pitanje bi li Ukrajina bila spremna obustaviti napade na energetsku infrastrukturu kako bi popravila odnose s Bijelom kućom, Zelenski je odgovorio da bi na to mogao pristati samo ako bi zauzvrat dobio više američkih projektila presretača za sustave protuzračne obrane Patriot. Naglasio je da je to „minimum” na koji bi mogao pristati, prenosi Moscow Times.
Rafinerija već nekoliko puta bila meta napada
Rafinerija nafte u Rjazanju, koja je u vlasništvu Rosnefta, opskrbljuje Moskvu gorivom i čini pet posto ukupnih ruskih kapaciteta za preradu sirove nafte.
Postrojenje je već ranije obustavljalo rad nakon napada dronovima u svibnju, srpnju i rujnu.
U srijedu, 24 sata prije potvrđenog napada, ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak tvrdio je da su ukrajinske snage pogodile rafinerije u Saratovskoj i Rjazanjskoj oblasti. Ukrajinski dužnosnici tada su odbacili Novakove tvrdnje kao neistinite.
Russian refineries in Rostov and Ryazan were hit yesterday and today, while Zelensky tells the FT that Ukraine has not broken the energy truce since Trump announced it! https://t.co/wWKzbM9Sp0— Anastasia M (@AnastasiaMazh) October 15, 2026
Rusija i Ukrajina razmijenile stotine napada dronovima
Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su ruski sustavi protuzračne obrane tijekom noći presreli 166 ukrajinskih dronova.
Ukrajinske zračne snage objavile su da je Rusija tijekom noći napala Ukrajinu s 580 dronova, od kojih je 536 oboreno.
U napadu na kritičnu infrastrukturu, prometna poduzeća, logističke objekte i stambene zgrade u Kirovogradskoj oblasti u središnjoj Ukrajini poginule su tri osobe, a šest ih je ozlijeđeno, izvijestio je lokalni guverner.
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