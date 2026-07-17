Sabo za N1 nakon oslobađajuće presude: Politički su me likvidirali!

"Imao sam dvije optužnice 13 godina, jedna da sam kao gradonačelnik zapošljavao neke ljude, a oslobođen sam prije godinu dana, sad sam oslobođen i za drugu. A što mislim... Tamo rade ljudi, koji mogu pogriješiti i u dobroj vjeri, ali u mom slučaju smatram da nije bilo dobre vjere nego sam politički likvidiran kako bi HDZ došao na vlast u Vukovaru. Moram reći da bi bilo časno i pošteno u ovakvim slučajevima, da oni na čelu s gospodinom Turudićem naprave reviziju slučaja i da netko odgovara. Barem neka mu oduzmu od plaće deset posto. Nisam jedini koji ovako dugo čeka na presude pa, ljudi dragi, promijenite zakon. Svih ovih godina branio sam se, a nitko mi nije ni dokazao krivnju, samo sumnju. Ma, neka je sram one koji su to ciljano pokrenuli. Mislim da sam bio svojevrsna manipulacija između Mladena Bajića i Zorana Milanovića. On kao premijer nije želio pozvati Bajića na kavu da mu produži mandat ili da mu kaže da neće. Tad je Milanović odlučio imenovati Dinka Cvitana, koji je to rekao Bajiću i iz osvete je, možda, Bajić napravio ovo protiv jednog od najpopularnijih političara u zemlji - mene. Sve da bi nasekirao Milanovića. Samo, sumnjam da mu je napakostio time. Imam tema za knjigu", zaključio je Željko Sabo.