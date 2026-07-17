bivši gradonačelnik vukovara
Sabo za N1 nakon oslobađajuće presude: Politički su me likvidirali!
Bivši gradonačelnik Vukovara i bivši predsjednik vukovarskog SDP-a Željko Sabo, u N1 Studiju uživo s Hrvojem Krešićem, komentirao je oslobađajuću pravomoćnu presudu na koju je čekao čak 13 godina.
Dakle, sad je službeno da nije otuđio dio novca za ljetovanje vukovarske djece. Presudio je tako Županijski sud u Zagrebu koji je potvrdio oslobađajuću odluku Općinskog suda u Vukovaru donesenu u siječnju. Sabo je bio optužen da je od srpnja 2005. do rujna 2009. kroz humanitarnu akciju ljetovanja vukovarske djece na Jadranu prisvojio sebi 61.000 kuna, a koje su roditelji uplaćivali u svrhu ugovaranja polica turističkog osiguranja.
"Pokušat ću biti konstruktivan i brz, 2012. je grupa ambicioznih SDP-ovaca željela te ambicije ostvariti rukovodećim mjestima u gradskim tvrtkama, čemu sam se usprotivio jer članska iskaznica ne može biti kriterij ispred sposobnosti. Nakon toga su napravili kaznenu prijavu protiv mene zbog ljetovanja djece koje smo organizirali od 2005. do 2010. mi u SDP-u. A u Državnom odvjetništvu sam saznao za anonimne prijave još kad sam se trebao kandidirati za gradonačelnika 2009. Tad sam dobio odgovor da kad bi postojale sumnje, bio bih obavješten, ali kako je bila anonimna prijava, nisam mogao dobiti odgovor", počeo je Sabo pa nastavio:
"Ciljano je, u političkom smislu, 2013. došla ova prijava, trajala je 13 godina, sedam sudaca se izmijenilo i nitko od njih nije donio osuđujuću presudu protiv mene na općinskom nivou. Konačno, prije par dana, Županijski sud u Zagrebu je donio oslobađajuću presudu."
Zašto je sve trajalo 13 godina?
"Radio se pritisak, željelo me se osuditi. Na županijskom nivou suda su uvijek nalazili razlog za vraćanje postupka na razmatranje i poništavali oslobađajuće presude."
Njegova stranka, kako kaže, grozno se ponašala prema njemu.
"Izabran sam za člana Predsjedništva i kad je Davor Bernardić predao ostavku, a Peđa Grbin ga naslijedio, tražio je od mene da podnesem ostavku, što nisam htio, ponudio sam mandat u mirovanje. Trebao sam biti kandidat za gradonačelnika ponovno u Vukovaru, ali Grbin to nije ispoštovao i zabranio mi je kandidaturu. Rekao je da će raspustiti organizaciju ako budem kandidat. Bila je to politička likvidacija mene osobno iako nisam bio kriv."
Dok stranka nije bila uz njega, tvrdi da su Vukovarci bili.
"Nisam imao problema ni s kim, eventualno bi netko anonimno nešto pisao. Znate, imam toliko političko iskustvo da su premijeri i predsjednici bili u kontaktu sa mnom. Jedini premijer s kojim nisam imao kontakte je Andrej Plenković. Vrlo mi se sviđa što je rekao prije neki dan vezano uz ministricu kulture, koja je bila dvije godine pod sumnjama za kazneno djelo, "I, što sad?" Što je sad sa mnom? Politički sam likvidiran i nisam oštećen samo ja nego i građani Vukovara jer projekti koje sam htio završiti, bili bi na ponos cijeloj Hrvatskoj, posebno Vukovarcima."
Obratio se i Turudiću.
"U ovom društvu ima mnogo elemenata, gdje su pojedinci kao ja osobno oštećeni i nismo zaštićeni. A nitko nam ne može nadoknaditi to što smo prošli. Obratio sam se prije šest mjeseci i glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, vjerovao sam u njegovo poštenje. I dobio sam odgovor da je po zakonu sve u redu. I što sad? Dobio sam oslobađajuću presudu nakon 13 godina, a znao sam da sam nevin. Već sam prije toga završio nevin u zatvoru i naravno da me bilo strah što bi opet moglo biti. Zato sam angažirao Antu Nobila, ne znam kako bih bez njega."
Otkrio je što misli o hrvatskom pravosuđu.
"Imao sam dvije optužnice 13 godina, jedna da sam kao gradonačelnik zapošljavao neke ljude, a oslobođen sam prije godinu dana, sad sam oslobođen i za drugu. A što mislim... Tamo rade ljudi, koji mogu pogriješiti i u dobroj vjeri, ali u mom slučaju smatram da nije bilo dobre vjere nego sam politički likvidiran kako bi HDZ došao na vlast u Vukovaru. Moram reći da bi bilo časno i pošteno u ovakvim slučajevima, da oni na čelu s gospodinom Turudićem naprave reviziju slučaja i da netko odgovara. Barem neka mu oduzmu od plaće deset posto. Nisam jedini koji ovako dugo čeka na presude pa, ljudi dragi, promijenite zakon. Svih ovih godina branio sam se, a nitko mi nije ni dokazao krivnju, samo sumnju. Ma, neka je sram one koji su to ciljano pokrenuli. Mislim da sam bio svojevrsna manipulacija između Mladena Bajića i Zorana Milanovića. On kao premijer nije želio pozvati Bajića na kavu da mu produži mandat ili da mu kaže da neće. Tad je Milanović odlučio imenovati Dinka Cvitana, koji je to rekao Bajiću i iz osvete je, možda, Bajić napravio ovo protiv jednog od najpopularnijih političara u zemlji - mene. Sve da bi nasekirao Milanovića. Samo, sumnjam da mu je napakostio time. Imam tema za knjigu", zaključio je Željko Sabo.
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