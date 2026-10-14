"Mislimo da će nešto pametno reći, a praktično samo jedan drugom kajle spuštaju"

"Ismijavanje je jedan oblik diskreditiranja političkih oponenata. Ne samo da diskreditirate ono što se govori nego i osobu, a u konačnici možete postići i to da nekoga potpuno diskvalificirate iz rasprave, gdje on uopće više nije vama ravnopravan sugovornik. Tako da je to izraz jednog iskonskog i istinskog nepoštovanja prema ljudima koji zastupaju različita mišljenja i mislim da je to loše za kulturu dijaloga i loša poruka svima koji gledaju jer se tako ovakav način komunikacije normalizira", objasnila je komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček.