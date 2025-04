Saborski zastupnici podržali zakon za nadzor online prodaje, ali i ukazali na problem

Podijeli :

Saborski zastupnici u srijedu su bez iznimke pozdravili donošenje zakona o provedbi Uredbe EU-a o općoj sigurnosti proizvoda kojom se osnažuje zaštita potrošača, pitajući pritom ima li Državni inspektorat, glavni nositelj provedbe zakona, dovoljno kapaciteta za to.

Ima li Državni inspektorat (DIRH) kapacitete, s obzirom na njegova brojna zaduženja, nedostatak i inspektora i opreme?, upitala je Marijana Puljak (Centar) u raspravi o spomenutom zakonu.

Smatra kako bi trebalo pripremiti plan jačanja inspekcijskih kapaciteta, osigurati specijalizirane obuke na nadzor online prodaje.

I HDZ-ov Ante Babić naglašava kako je ključno da DIRH ima adekvatne resurse za uklanjanje opasnih uređaja kupljenih putem interneta.

I Ministarstvo gospodarstva podržava da se DIRH osnaži, inspektora nikad dosta, kaže državni tajnik Ministarstva gospodarstva Ivo Milatić.

Kazne male i rijetko se izriču

Dio oporbenih zastupnika, među njima i Ivica Ledenko (Most), drži da su kazne za prekršitelje, u iznosu od 7000 do 35.000 eura, blage i rijetko se izriču, a sve to, ističe, smanjuje odvraćajući učinak.

Zastupnici apostrofiraju prodaju proizvoda izvan EU-a, za koje vrijede drugačiji standardi.

Građani, kaže Puljka, svakodnevno naručuju proizvode preko stranica poput Amazona, AliExpresa, Temua, često bez ikakve kontrole podrijetla kvalitete ili sigurnosti, „pa kupite punjač za mobitel i ne znate hoće li vam sutra izazvati požar“.

Marijana Petir (NZ) upozorava na plagiranje obuće, odjeće, ali i dječjih igračaka te pita kako Hrvatska gleda na najavu Europske komisije da će se kod igračaka uvesti i neka nova pravila kako bi ih se dodatno zaštitilo od štetnih kemikalija.

I potrošač mora voditi računa o stranici na kojoj kupuje

Milatić odgovara kako Hrvatska to maksimalno podržava, a kad je riječ o kupovini putem interneta ističe kako i sam potrošač mora voditi računa da ne kupuje na svakoj stranici, nego voditi računa da ona bude „etablirana“. Ako se netko i prevari, alati po ovoj uredbi i Zakonu o zaštiti potrošača su dovoljni, kazao je.

Naglasio je kako će slijedom uredbe proizvodi prodani putem interneta prvi put biti podložni jednakim pravilima sigurnosti koji vrijede i za proizvode u fizičkim trgovinama. Internetske platforme su obvezne ukloniti opasne proizvode u roku 48 sati nakon što im to naloži tržišni nadzor, moraju imati kontakt točku za potrošače, imati jasne i čitke upute na hrvatskom jeziku.

Uredba se primjenjuje na sve neprehrambene proizvode, isključeni su lijekovi, hrana, hrana za životinje, rekao je Milatić, odgovarajući time i na upozorenje Sabine Glasovac (SDP) kako su Hrvatsku „preplavila“ jeftina jaja iz Ukrajine za koje su kontrole u EU-u pokazale da ne udovoljavaju visokim sigurnosnim uvjetima.

Taj je dio reguliran drugim zakonima, no sanitarna i veterinarska inspekcija sigurno vode računa o tome, kazao je.

Rada Borić (Možemo) pozdravila je mogućnost da potrošači pokreću i grupne tužbe, propitujući ulogu udruga za zaštitu potrošača u tome. Osim državnih tijela, tri udruge potrošača su ovlaštene to raditi, imaju financijskih i svakih drugih kapaciteta za to, rekao je Milatić.

Gorana Ivanovića (HDZ) zanimalo je kako se u digitalnom svijetu zaštititi od ponuda tipa „zdrava prostata za tri dana“, „prirodna kosa izraste za 28 dana“. To su stvari koje ljudi mame, kako ćemo ih uvjeriti da to što su pročitali nije točno, upitao je Milatića, a odgovorio mu je predsjednik Sabora Gordan Jandrković.

Možda vas mame, nisu svi zainteresirani, rekao mu je kroz smijeh.

