Sastala se vladajuća koalicija. Zurovec prvi put s većinom, Habijan otkrio detalje

Nova parlamentarna većina, kojoj se pridružio i Dario Zurovec, sastala se u utorak u Banskim dvorima, a ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da su razgovarali o regulaciji cijene energenata i sigurnosnoj situaciji te stanju na Bliskom istoku.

Damir Habijan je dodao kako je predsjednik Vlade, Andrej Plenković izvijestio članove vladajuće koalicije da će uputiti inicijativu za sazivanje Vijeća za obranu, odnosno Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Razlozi su četverogodišnja ruska agresija na Ukrajinu, sukob na Bliskom istoku s posljedicama na energetiku i gospodarstvo, kao i pojačano naoružavanje u susjednim zemljama. Plenkovićevi partneri jednoglasno su podržali inicijativu, a kako je istaknuto, prijedlog će biti upućen predsjedniku Zoranu Milanoviću.





"Dio podataka o vojsci je klasificiran i nije za javnost"

Na pitanje može li javnost znati koliko vojnika nedostaje u Republici Hrvatskoj, ministar Damir Habijan odgovorio je da se ulažu značajni napori, osobito kroz aktivnosti ministra Ivana Anušića, uključujući nabavu vojne opreme i uvođenje obveznog vojnog roka, što pokazuje jasan smjer razvoja Hrvatske vojske u skladu s globalnim sigurnosnim okolnostima.



Hrt.hr piše da je Habijan kazao i kako se podaci o stanju u Oružanim snagama ne mogu promatrati pojednostavljeno. Dio informacija je klasificiran i nije dostupan javnosti, dok su određeni podaci objavljeni kroz službena izvješća.





Odnosi sa Srbijom, rat u Ukrajini, Iran...

Sastanak vladajuće koalicije održava se nakon novih napetosti u odnosima Banskih dvora i Pantovčaka.



Premijer je jučer najavio da će poziv predsjedniku biti poslan danas, no još nije jasno je li to učinjeno. Sastanak bi se mogao održati u obliku sjednice Vijeća za obranu ili Vijeća za nacionalnu sigurnost.



Glavne teme uključuju odnose sa Srbijom, rat u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku koja utječe na cijene energenata, te razmatranje novog paketa energetskih mjera najavljenog za proljeće.



Mlinarić i Kukavica o Srbiji: Hipersonične rakete ne plaše RH

Prije početka sjednice Stipo Mlinarić Ćipe i Ivica Kukavica, zastupnici u Hrvatskom saboru i članovi Domovinskog pokreta, komentirali su sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost.



Mlinarić je naglasio kako se informacije o nacionalnoj sigurnosti ne smiju objavljivati u medijima, posebno one o naoružanju i vojnim kapacitetima.



"Svako izvješće SOA-e i VSOA-e dobivaju i premijer i predsjednik države, potpuno identično. Sve se zna i ne treba kroz medije puštati osjetljive informacije", rekao je.





Spomenuo je i najave Srbije o nabavi hipersoničnih raketa. Istaknuo je da Hrvatska u Domovinskom ratu nije nikad napala Srbiju, unatoč posjedovanju topništva, te da rakete same po sebi ne mijenjaju tijek rata, nego odlučuju vojnici na terenu.



"Hrvatska država nikad nikoga nije napala, ali se i itekako znala obraniti", dodao je.



Kukavica je podsjetio da je važno gledati prema budućnosti i zajedničkoj stabilnosti u regiji, ali i da Hrvatska mora biti spremna na sve moguće prijetnje zbog iskustava iz 1990-ih.

Mlinarić je poručio kako "rakete i pokazivanje moći služe za domaću publiku i predizbornu kampanju, a ne za stvarnu vojnu strategiju".