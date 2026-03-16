Anušić odgovorio Milanoviću: "Potpuno su nejasni njegovi motivi i potreba da iznosi klasificirane podatke"

MORH poručuje da predsjednik Zoran Milanović manipulira izjavama ministra obrane Ivana Anušića kako bi opravdao svoje istupe u kojima iznosi, kako tvrde, klasificirane podatke. Navode da broj pripadnika Hrvatske vojske nije tajan jer je objavljen u godišnjim izvješćima o obrani, ali da je podatak o tome koliko vojnika nedostaje klasificiran.