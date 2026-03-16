Anušić odgovorio Milanoviću: "Potpuno su nejasni njegovi motivi i potreba da iznosi klasificirane podatke"

Ministarstvo obrane reagiralo je na priopćenje Ureda predsjednika Zorana Milanovića, optuživši ga za manipuliranje izjavama ministra obrane Ivana Anušića
Oglas
MORH poručuje da predsjednik Zoran Milanović manipulira izjavama ministra obrane Ivana Anušića kako bi opravdao svoje istupe u kojima iznosi, kako tvrde, klasificirane podatke. Navode da broj pripadnika Hrvatske vojske nije tajan jer je objavljen u godišnjim izvješćima o obrani, ali da je podatak o tome koliko vojnika nedostaje klasificiran.
Priopćenje MORH-a prenosimo u cijelosti:
"Predsjednik Zoran Milanović ponovno pokušava manipulirati i izvrtati činjenice o izjavama potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića kako bi pokušao obraniti svoje izjave u kojima iznosi klasificirane podatke.
Potpuno je netočna konstatacija u priopćenju Ureda predsjednika RH kako je ministar obrane Ivan Anušić prozvao predsjednika Milanovića da je iznio klasificirani podatak o brojnom stanju Hrvatske vojske.
Brojno stanje, odnosno aktualni broj pripadnika Oružanih snaga RH objavljen je u Godišnjem izvješću o obrani za 2023. i 2024. godinu u sklopu poglavlja Obrambena politika i upravljanje resursima. Ali u tim izvješćima nije objavljen podatak o ustroju, odnosno potrebnom broju pripadnika Hrvatske vojske.
Jedini koji uporno iznosi podatke o nedostajućem broju pripadnika HV-a jest vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Milanović, a time otkriva klasificirani podatak.
Prvo na Danu Hrvatske vojske 2024. godine kada je rekao da Hrvatskoj vojsci nedostaje 4000 vojnika i jučer kada je iz njegovih izjava proizašlo da HV-u nedostaje 3000 pripadnika. I to su podaci na koje se referirao ministar Anušić.
U ovim sigurnosno i geopolitički globalno nestabilnim vremenima potpuno su nejasni motivi i potreba predsjednika Milanovića da u više navrata iznosi te klasificirane podatke o Hrvatskoj vojsci.
Podržavamo inicijativu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića za sazivanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost jer vrijeme složenih sigurnosnih okolnosti zahtijeva okupljanje i konstruktivni razgovor umjesto javnog polemiziranja.
Ministarstvo obrane ni u jednom službenom priopćenju ili reakciji nije navelo da je riječ o izdaji kada je riječ o iznošenju navedenih podataka, a neslužbene novinarske interpretacije ne komentiramo", navode u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas