reakcija nakon incidenta

SDP: Dragi Andrej, hoće li tajnica pisati odluku o razrješenju DP-ovih ministara?

N1 Info
|
04. stu. 2025. 16:52
sdp, facebook
Facebook (SDP Hrvatska)

SDP objavio reakciju na izjavu Andreja Plenkovića o incidentu na Danima srpske kulture u Splitu, gdje su maskirani muškarci prekinuli program i izvikivali ustaški pozdrav "Za dom spremni".

"Dragi Andrej, drago nam je čuti da ova Vlada osuđuje nasilje u Splitu, dapače da ga smatra kaznenim djelom, ali demantiraju te koalicijski partneri iz DP-a, koji hvale "hrabre mlade ljude koji su dostojanstveno prekinuli provokativni skup u Splitu", stoji u objavi na Facebook stranici SDP-a.

"Hoće li tajnica pisati odluku o razrješenju ministara Šipića, Šušnjara i Vlajčića, ili ćeš se i ovaj put povući kao kukavica u mišju rupu?", dodaje se u priopćenju.

Teme
Andrej Plenković HDZ SDP Zoran Milanović dani srpske kulture

