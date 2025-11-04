SDP: Dragi Andrej, hoće li tajnica pisati odluku o razrješenju DP-ovih ministara?

SDP objavio reakciju na izjavu Andreja Plenkovića o incidentu na Danima srpske kulture u Splitu, gdje su maskirani muškarci prekinuli program i izvikivali ustaški pozdrav "Za dom spremni".
Oglas
"Dragi Andrej, drago nam je čuti da ova Vlada osuđuje nasilje u Splitu, dapače da ga smatra kaznenim djelom, ali demantiraju te koalicijski partneri iz DP-a, koji hvale "hrabre mlade ljude koji su dostojanstveno prekinuli provokativni skup u Splitu", stoji u objavi na Facebook stranici SDP-a.
"Hoće li tajnica pisati odluku o razrješenju ministara Šipića, Šušnjara i Vlajčića, ili ćeš se i ovaj put povući kao kukavica u mišju rupu?", dodaje se u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas