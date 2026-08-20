ekološki kolaps u lici
SDP: Oporba prikupila 50 potpisa za pokretanje postupka opoziva Vlade
Oporba je prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja Vladi zbog ekološke katastrofe u Lici, izvijestili su u četvrtak zastupnici SDP-a na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.
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Zastupnik SDP-a Saša Đujić naveo je kako je SDP prikupio više od 50 potpisa za opoziv Vlade, iako je za pokretanje procedure potrebno 30. Uz SDP i Možemo, inicijativu su podržali i GLAS, Centar, Dalija Orešković i IDS, kazao je.
"Smatramo da je to jedini odgovoran politički potez. Inicijativa će uskoro doći na dnevni red Sabora i mora se raspraviti u roku od 30 dana. Nećemo dopustiti da se odgovornost Vlade i Andreja Plenkovića za ekološku katastrofu u Lici izgubi u političkim prepucavanjima," poručio je Đujić.
Kaže da je ova afera tek vrh sante leda i pokazuje, kako tvrdi, da je premijer Andrej Plenković u posljednjih deset godina izgradio sustav u kojem su institucije zarobljene, a oni koji bi trebali kontrolirati kriminal i nezakonitosti nisu odradili svoj posao.
"Dok ministrica građanima poručuje da vjeruju institucijama, upravo su te institucije omogućile da do ovoga dođe. To se posebno odnosi na bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića, čije je imenovanje od početka izazivalo ozbiljne sumnje, da bi on na kraju bio priveden i osumnjičen za koruptivne radnje," rekao je Đujić, dodajući kako je SDP zbog svega toga pokrenuo postupak za izglasavanje nepovjerenja Andreju Plenkoviću i njegovoj Vladi.
Mihael Zmajlović kazao je da vladajući uvjeravaju građane da je situacija pod kontrolom, dok stanje u Gospiću, po njegovim riječima, pokazuje suprotno.
"Sustav nadzora godinama je bio slab, a na njegovu je čelu bio glavni državni inspektor koji je priveden i osumnjičen za primanje mita i pogodovanje u konkretnim slučajevima, uključujući i one povezane s ovom aferom. Vlada nema program sanacije. Ministrica je to potvrdila na saborskom odboru rekavši da se tek nedavno počelo govoriti o projektnom zadatku, dok postupci javne nabave traju mjesecima bez konkretnih rezultata", ustvrdio je Zmajlović, zatraživši hitne mjere za zaustavljanje daljnjeg onečišćenja i izradu programa sanacije.
"Ali ova Vlada to ne zna napraviti. Jedino trajno jamstvo da se ovakvi slučajevi ne ponavljaju jest odlazak cijele Vlade," zaključio je.
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