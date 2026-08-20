SDP: Oporba prikupila 50 potpisa za pokretanje postupka opoziva Vlade

"Sustav nadzora godinama je bio slab, a na njegovu je čelu bio glavni državni inspektor koji je priveden i osumnjičen za primanje mita i pogodovanje u konkretnim slučajevima, uključujući i one povezane s ovom aferom. Vlada nema program sanacije. Ministrica je to potvrdila na saborskom odboru rekavši da se tek nedavno počelo govoriti o projektnom zadatku, dok postupci javne nabave traju mjesecima bez konkretnih rezultata", ustvrdio je Zmajlović, zatraživši hitne mjere za zaustavljanje daljnjeg onečišćenja i izradu programa sanacije.