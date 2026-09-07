"nadzor i šutnja"
SDP-ov Zmajlović: Očekujem od Uskoka da izvijesti istražuje li sve do ministarskih kabineta
SDP-ov saborski zastupnik Mihael Zmajlović ustvrdio je u ponedjeljak, nakon što je Uskok objavio vještačenje o otpadu, da Vlada ne kontrolira ništa, a da je Uskok pokazao da zna mjeriti te očekuje i da izvijesti istražuju li "dozvole, granicu, nadzor i šutnju, sve do ministarskih kabineta".
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Uskok je danas objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu, sve dok ostaje na toj lokaciji, trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića zagadilo lokalne podzemne vode mikroplastikom.
SDP-ov član saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode, Mihael Zmajlović u priopćenju je ustvrdio kako je "jedina rečenica koju danas treba zapamtiti" da Vlada, "koja o mikroplastici u podzemlju, u jednom od najvećih ekoloških incidenata u novijoj povijesti države, saznaje od tužitelja ne kontrolira apsolutno ništa".
"Pet dana. Toliko je prošlo od trenutka kad je Plenković u Gospiću govorio da je sve pod kontrolom, a pet ministara pred kamerama pilo vodu, do danas, kad je USKOK objavio da je mikroplastika probila u podzemnu vodu uz odlagalište", dodao je.
Nalaz je napisan u kolovozu, u institutu kojem je osnivač država, istaknuo je Zmajlović te naglasio kako je nalaz već postojao "dok su ministri pili vodu".
"Postoje samo dvije mogućnosti. Ili su znali, pa je čaša vode bila predstava za građane. Ili nisu znali, pa Vlada o tome što je u zemlji ispod Gospića saznaje iz medija. Prvo je manipulacija. Drugo je gubitak kontrole. Za oboje se u uređenoj državi odlazi", ocijenio je Zmajlović.
Postavivši pitanje odgovornosti, SDP-ov saborski zastupnik ustvrdio je da je USKOK "danas pokazao da zna mjeriti".
"Od USKOK-a i glavnog državnog odvjetnika sada očekujem da javnosti kažu istražuju li i taj lanac, dozvole, granicu, nadzor i šutnju, sve do ministarskih kabineta", poručio je.
Ako istraga stane na vlasniku firme i jednom županijskom savjetniku, past će ulični diler, a kartel koji ga je opskrbljivao ostat će netaknut, ustvrdio je te naglasio – "to nećemo prihvatiti".
Od Vlade je zatražio da na prvoj sjednici donese odluku o sanaciji Gospića po Zakonu o zaštiti okoliša: s rokom, s novcem i s imenom odgovorne osobe jer, podsjetio je, taj Zakon Vladi daje ovlast da Gospić proglasi ugroženim područjem, sanaciju stavi na prvo mjesto i plati je odmah iz proračuna, pa naplati od onečišćivača. "A Vlada koja to odluči nema što više tražiti od građana: ni povjerenje, ni strpljenje", dodao je.
Upozorio je i da 570 dana Vlada to nije učinila te će, dodao je, prvog dana zasjedanja Sabora, 15. rujna, morati odgovoriti na pitanje "tko je 570 dana odlučivao da se ništa ne odluči".
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