SDP-ov Zmajlović: Očekujem od Uskoka da izvijesti istražuje li sve do ministarskih kabineta

Od Vlade je zatražio da na prvoj sjednici donese odluku o sanaciji Gospića po Zakonu o zaštiti okoliša: s rokom, s novcem i s imenom odgovorne osobe jer, podsjetio je, taj Zakon Vladi daje ovlast da Gospić proglasi ugroženim područjem, sanaciju stavi na prvo mjesto i plati je odmah iz proračuna, pa naplati od onečišćivača. "A Vlada koja to odluči nema što više tražiti od građana: ni povjerenje, ni strpljenje", dodao je.