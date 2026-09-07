komentirao i Mladića
Plenković: To je bio prosvjed zabrinutosti, razumijemo ga. Važno je da je voda sigurna za piće
Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak da su sva tijela maksimalno angažirana vezano uz nelegalno odlaganje otpada u Gospiću koji će "biti uklonjen", a nastavit će se i sa svim mjerenjima, a naglasio je i da ugroze u smislu javne vodoopskrbe nema.
"Svi tijela su maksimalno posvećena ovoj temi ona je prioritet. Sva će se mjerenja nastaviti, ugroze u smislu vode za piće i sustava javne vodoopskrbe i dalje nema", rekao je nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.
Politička poruka što se tiče stranke, dodao je, jednako je čvrsta i jasna - prioritetno rješavati Gospić - unaprijediti sustav gospodarenja i zbrinjavanja otpadom i napraviti veliku jasnu distinkciju između legitimne zabrinutosti naših sugrađana i političkog angažmana u odnosu na one političke protivnike koje tu temu koriste za svoje interese.
Subotnji prosvjed održan u Zagrebu zbog otpada u Gospiću ocijenio je izrazom zabrinutosti i straha građana zbog toga hoće li konzumirati zdravu vodu.
"To je bio prosvjed zabrinutosti. Prosvjed razumijemo, to smo čuli, to tijela rade i nastoje osigurati. Prošlog tjedna u Gospiću donijeli smo plan, prekrivanje, odvoz otpada, procjenu analize odvoza otpada. Sve te aktivnosti će biti ubrzane. Idemo za tim da se što prije za tim da se ukloni otpad iz Gospića", rekao je.
Andrej Plenković kritizirao je i blagu reakciju Europske komisije na ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića uz visoke počasti, ustvrdivši da je na događaje u Beogradu trebao reagirati sam vrh EU-a.
Haški osuđenik Ratko Mladić pokopan je u ponedjeljak u obiteljskoj grobnici na beogradskom Topčiderskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske.
Plenković je rekao da je riječ o pokušaju službene vlasti da ondje „bude, a ne bude”.
Na ispraćaj ratnog zločinca stigao je velik broj ministara, članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković i bivši čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik – „čitav niz aktera koji su dio političkog establišmenta”, rekao je premijer.
Europska komisija u ponedjeljak je na tu činjenicu reagirala blago, tvrdeći da se ceremonija u Beogradu nije odvila uz državne počasti.
„Čuli smo da je bio predviđen pogreb s državnim počastima, ali to se nije dogodilo”, rekla je glasnogovornica komisije Paula Pinho.
Na insistiranje novinara na temelju čega se tvrdi da nije riječ o pogrebu s državnim počastima, ako su u ispraćaj uključne državne institucije, vojska, ministri, državna zastava, glasnogovornica Pinho je rekla da je “na Srbiji da odluči kako će organizirati sprovod. Mi smo jasno iznijeli svoje stajalište”.
Plenković smatra da je „jako loše” da je izvršno tijelo EU-a reagiralo samo na razini glasnogovornice. On smatra da su na događaje u Srbiji trebali reagirati i predsjednica EK-a Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa te šefica diplomacije EU-a Kaja Kallas.
„To je njihova pogreška i to ću im jasno reći”, najavio je predsjednik vlade.
Plenković je dodao da bi se ovog tjedna mogao imenovati novi glavni državni inspektor umjesto Andrije Mikulića kojeg je vlada smijenila s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnje u korupciju.
"Moglo bi čak ovog tjedna", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a upitan kada će biti imenovan novi glavni državni inspektor.
Na novinarski upit kazao je da za tu funkciju imaju kandidata s kojim su razgovarali, ali nije precizirao o kome se radi.
Mikulić je smijenjen na zatvorenom dijelu sjednice Vlade 27. studenoga prošle godine, a taj je dan i uhićen zbog sumnje u primanje mita.
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