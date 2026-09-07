Plenković: To je bio prosvjed zabrinutosti, razumijemo ga. Važno je da je voda sigurna za piće

"To je bio prosvjed zabrinutosti. Prosvjed razumijemo, to smo čuli, to tijela rade i nastoje osigurati. Prošlog tjedna u Gospiću donijeli smo plan, prekrivanje, odvoz otpada, procjenu analize odvoza otpada. Sve te aktivnosti će biti ubrzane. Idemo za tim da se što prije za tim da se ukloni otpad iz Gospića", rekao je.